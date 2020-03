Alle Veurnse 80-plussers krijgen momenteel een telefoontje met de vraag ‘Oe ist?’ Gudrun Steen

26 maart 2020

10u37 0 Veurne Zestien vrijwilligers bellen momenteel 750 Veurnse 80-plussers op voor een gesprekje. “Er was voorzien dat dit telkens maximum vijf minuten zou duren maar de babbeltjes duren vaak langer. De senioren zijn blij dat ze hun verhaal eens kwijt kunnen”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

De actie kreeg de naam ’80 Phone Home’. “De mensen die ouder zijn dan 80 jaar zijn moeilijker bereikbaar via de digitale manier”, beseft burgemeester Roose. “Door die telefoongesprekken te organiseren kunnen we die senioren attent maken op de vele diensten die we aanbieden in deze bijzondere tijd. Ik denk maar aan boodschappen laten doen door vrijwilligers of een maaltijd aan huis geleverd krijgen. Als de mensen daar nood aan hebben dan zullen we ze elke woensdag bellen. Vaak is niet meer nodig dan de vraag ‘Oe ist’ om een heel gesprek op gang te brengen. We zijn de zestien vrijwilligers heel erg dankbaar want met hun werk maken ze het verschil. Morgen vrijdag gaan we de baan op want van niet alle 80-plussers hebben we een telefoonnummer. Met een speciaal hesje bellen we aan om hulp aan te bieden. Uiteraard houden we er rekening mee dat we niet te dicht komen.”

Veurne heeft het online platform ‘8630 altegoare’ gelanceerd op Facebook waar acties en hulpvragen elkaar vinden.