Al 15 jaar zorgboerderijen in West-Vlaanderen, Veurnse familie Ghyselen was één van de pioniers Kristof is deel van onze boerderij GUS

05 juli 2019

16u20 6 Veurne Patrick Ghyselen (57) en Hilde Feryn (55) uit Veurne hebben zelf een zoon met beperking Joris (27). Ze beseffen hoe zinvol een dagje boerderij is voor mensen in een moeilijke leefsituatie. Kristof (37) uit Klerken is al 15 jaar hun zorggast. “We zouden hem hier niet meer kunnen missen”, lacht Patrick. Dochter Bieke wil de hoeve nu uitbreiden met zorgkamers en een studio.

Na vijftien jaar zijn er in West-Vlaanderen 220 zorgboerderijen die samen aan 400 zorggasten een zinvolle dag aanbieden. De familie Ghyselen runt in Veurne een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw, vleesrunderen en varkens. “Onze zoon heeft zelf een beperking en gaat vijf dagen per naar een dagcentrum. Als hij thuis is, helpt hij heel graag mee. Omdat we zien hoeveel deugd hij daarvan heeft, stelden we ons kandidaat als zorgboerderij en we hebben het ons nog niet beklaagd”, reageert Patrick. “Kristof komt al vijftien jaar één dag per week om de runderen te voederen of de stallen te vegen. Hij kent ondertussen al iedereen: van de chauffeurs tot de veearts. Kristof is een deel van de boerderij geworden.” Ook zijn vrouw Hilde is overtuigd van de kracht van een zorgboerderij. “Tijdens het schooljaar ontvangen we twee namiddagen een groep leerlingen van de Rozenkrans, een school voor buitengewoon onderwijs in Oostduinkerke. Vaak zien we hoe die kinderen in het begin van alles bang zijn. Dat evolueert naar alles doen. Zo hebben ze schrik om een biggetje vast te nemen maar na een paar weken lukt het vanzelf. Een ander meisje hielpen we van haar schrik voor honden af. Je krijgt zoveel dankbaarheid terug. We houden er allemaal een goed gevoel aan over.”

Investeren in logies

Hilde en Patrick hebben naast Joris nog een dochter Bieke (25). Zij woont in Veurne en werkt als leerkracht bij de Rozenkrans. “Dat zorgzame is er ingebakken. We zijn thuis nooit anders gewoon geweest”, getuigt Bieke. “De plannen om op de ouderlijke hoeve een bed and breakfast in te richten met twee zorgkamers liggen op de ontwerptafel. Daarnaast willen we een studio voor mensen met een depressie of burn-out die nood hebben om de batterijen op te laden. Ons streefdoel is om de bouwwerken volgend najaar te kunnen starten. Dit wordt mijn nieuwe uitdaging. Terug naar mijn roots.” En Kristof zelf die wil nog lang op de hoeve van de familie Ghyselen blijven. “Sinds kort komt hier nog een andere zorggast Cédric. Ik leid die met plezier rond. Daarnaast werk ik ook nog op een andere hoeve en in een winkel.” Het team van Duin en Polder begeleidt Kristof.

Steunpunt Groene Zorg die de zorgboerderijen coördineert zoekt voortdurend nieuwe landbouwbedrijven die zorggasten willen begeleiden. Info: els.roelof@groenezorg.be.