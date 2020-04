Advocaat van tafelschuimster vangt bot: verzetten te laat en dus onontvankelijk verklaard Bart Boterman

24 april 2020

11u57 0 Veurne Nadine W. (49), de bekendste tafelschuimster van het land, heeft bot gevangen op de Veurnse rechtbank met het oog op strafvermindering. De rechtbank verklaarde de verzetsprocedures tegen 9 maanden celstraf voor vijf feiten in Nieuwpoort en De Panne laattijdig en dus onontvankelijk.

Nadine W. kreeg de bijnaam ‘schrik van de horeca’ en heeft inmiddels meer dan 100 feiten van flessentrekkerij op haar kerfstok. Telkens werden aparte dossiers, soms een handvol zaken gebundeld, voor de rechtbanken gebracht. De vrouw liep daarom al meer dan 7 jaar cel op. Advocaat Peter Gonnissen tekende inmiddels verzet aan in heel wat van die zaken, wat haar telkens enkele maanden strafvermindering opleverde. De vrouw kreeg in juni vorig jaar ook negen maanden cel en 4.800 euro boete voor vijf feiten in Nieuwpoort en De Panne, waarbij ze ging eten en drinken op restaurant zonder te betalen.

Ook tegen de vonnissen op de Veurnse rechtbank is verzet aangetekend. De discussie laaide hoog op tussen Gonnissen en de procureur, want volgens die laatste waren de verzetten onontvankelijk wegens laattijdig. Maar Gonnissen was een andere mening toebedeeld. “De vonnissen zijn haar niet correct betekend en er werd evenmin meegedeeld dat ze verzet kon aantekenen. Daarom zijn deze verzetsprocedures wél ontvankelijk. Mijn cliënte is bovendien geestesgestoord verklaard door de gerechtspsychiater en de internering werd op 14 februari bevolen door de Gentse rechtbank. Het parket was akkoord maar ging later toch in beroep. Leg dat eens uit", pleitte Gonnissen.

Toch oordeelde de Veurnse rechter dat de verzetten onontvankelijk zijn wegens laattijdig. De negen maanden cel blijven dus op haar strafblad staan, als onderdeel van haar reeds opgelopen 7 jaar cel. Dat zou een internering evenwel niet in de weg mogen staan.