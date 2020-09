Achttien maanden cel gevraagd voor afpersing met ijzeren staaf Bart Boterman

01 september 2020

14u21 0 Veurne Het openbaar ministerie heeft achttien maanden cel en 1.600 euro gevorderd voor een poging tot afpersing in Veurne. De feiten vonden plaats in februari vorig jaar, in het drugsmilieu. Volgens het openbaar ministerie gebruikte de man een ijzeren staaf, maar dat ontkent hij.

Pieter C. had naar eigen zeggen honderd euro uitgeleend aan een kennis omdat die in zware financiële problemen zat en geen eten kon kopen. Toen C. hoorde dat het geld werd doorgegeven aan iemand anders en niet goed besteed werd, ging hij verhaal halen. “Mijn cliënt had zelf financiële perikelen en was niet te spreken over het feit dat het geld verdwenen was. Hij kwam het terug eisen. Toen is een slag uitgedeeld aan de voordeur van de slachtoffer. Maar hij heeft zeker tien klappen teruggekregen en is gevlucht”, sprak zijn advocaat.

Volgens het openbaar ministerie was de man vergezeld van twee kompanen, onder wie iemand met een ijzeren staaf die op de deur stond te bonken. De schade was goed zichtbaar. “Maar daar weet ik écht niets van. Ik was alleen. Wellicht had iemand anders ook een eitje te pellen en kwam die later over de vloer. Ik had helemaal geen ijzeren staaf bij”, verdedigde de beklaagde zich. De man gaf op de Veurnse rechtbank ook toe dat hij in het drugsmilieu zit en dagelijks cannabis gebruikt. Daar kon de strafrechter geenszins mee lachen. Vonnis 15 september.