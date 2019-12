Achttien appartementen en drie handelsruimtes op hoek Lindendreef en Zuidstraat klaar tegen 2022 GUS

02 december 2019

15u32 0 Veurne Daar waar vroeger brasserie De Dreve was gevestigd, vlakbij het gerechtsgebouw in Veurne, worden er 18 appartementen en 3 handelsruimtes gebouwd. Die moeten tegen eind 2022 klaar zijn. De verkoop start op woensdag 18 december.

De vroegere horecazaak De Dreve en de achterliggende zaak gespecialiseerd in dierenvoeding en tuinbenodigdheden worden volgend voorjaar afgebroken. Op die hoek van de Lindendreef met de Zuidstraat bouwt de firma Steenoven 18 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Die komen op de markt vanaf 207.000 euro voor het kleinste tot 299.000 euro voor het grootste appartement. Die prijs is exclusief de kosten. Ondergronds komen er zeventien parkeerplaatsen en bovengronds nog eens elf. “De werken starten in de zomer van volgend jaar”, geeft Christophe Pottiez van Steenoven mee. “De eerste bewoners zullen er hun intrek kunnen nemen eind 2022. Naast de achttien appartementen richten we drie handelsruimtes in.” PVL Architecten uit Oostduinkerke ontwierp het gebouw. Steenoven is een ontwikkelaar van vastgoedprojecten met hoofdkantoor in Roeselare.

De verkoop van de appartementen en handelsruimtes start woensdagavond 18 december in ’t Koetshuys in de Lindendreef. Info: www.dedreve-veurne.be.