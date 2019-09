92-jarige bestuurder levenslang rijongeschikt verklaard nadat hij nipt aan de dood ontsnapt op gesloten overweg Mathias Mariën

10 september 2019

08u17

Bron: eigen berichtgeving 28 Veurne Een 92-jarige man uit het West-Vlaamse Avekapelle is door de politierechter levenslang rijongeschikt bevonden nadat hij in november vorig jaar door een gesloten slagboom reed en bijna gegrepen werd door een aanstormende trein. De bejaarde man en zijn vrouw ontsnapten ternauwernood aan de dood.

Het bejaarde koppel was die bewuste dag op weg naar huis. In de Reygaertdijkstraat, vlakbij hun woning, kon een drama maar zeer nipt vermeden worden. De 92-jarige chauffeur reed door de gesloten slagboom, waarna enkele seconden later een trein aan 140 kilometer per uur voorbij raasde. De politiezone Spoorkin deelde de beelden destijds zelf op hun Facebookpagina om te waarschuwen voor dergelijk gevaar nadat er een dag voordien nog een dodelijk treinongeval gebeurde in Tielt. De beelden waren hallucinant. De politie kon de bestuurder uiteindelijk identificeren aan de hand van camerabeelden.

Ongeschikt

De 92-jarige moest zich verantwoorden voor de politierechter, maar kon zich niks herinneren toen de rechter hem iets vroeg. Eerder gebeurde al hetzelfde tijdens het verhoor bij de politie. De politierechter kon dan ook niet anders dan de bejaarde man levenslang rijongeschikt te verklaren.