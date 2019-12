60 uur werkstraf en forse schadevergoedingen voor zware agressie op oudejaarsnacht Bart Boterman

10 december 2019

15u03 0 Veurne Een 30-jarige man uit Lombardsijde is tot 60 uur werkstraf veroordeeld voor zware agressie op verleden oudejaarsnacht op de Grote Markt in Veurne. F.C. maakte hevig amok in Furnae Pub en takelde de zaakvoerder toe. Daarna trok hij naar De Botermand, sloeg hij de toiletten kort en klein en vielen nog twee slachtoffers. Hij moet in totaal een kleine 6.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

De uitbater van de Furnae Pub vroeg de beklaagde op oudejaarsnacht om zijn zaak te verlaten, want F.C. maakte amok en was in dronken toestand. Daarop kreeg de uitbater een zware slag op zijn achterhoofd, waarop de hij enkele dagen arbeidsongeschikt was en zelfs tinnitus opliep. De politie werd opgeroepen, maar intussen had F.C. zich verplaatst naar De Botermand. De politie kwam tussen, stelde een pv op en gaf de man een verwittiging, maar zijn agressie was nog niet bekoeld.

In de toiletten van De Botermand zorgde hij opnieuw problemen. Hij duwde een klant en wilde nog een vuistslag uitdelen aan een andere. Daardoor raakte een glazen deur verbrijzeld en liep een slachtoffer wonden door scherven op. Hij maakte ook de WC-bril stuk en verbouwde de combi tijdens de daaropvolgende (tweede) arrestatie.

“Weet niet wat mij bezielde”

Het parket had 3 maanden cel gevraagd en de slachtoffers eisten een schadevergoeding, alles samen liefst 25.000 euro. Op het proces drukte F.C. zijn spijt uit. “Ik weet niet wat mij bezielde. Ik had duidelijk te veel gedronken, want normaal gezien ben ik echt niet zo”, zei hij. Uiteindelijk besloot de rechter hem 60 uur werkstraf te geven. Indien hij dat niet uitvoert, staat daar toch 3 maanden cel tegenover. De schadeclaims, zowel medisch, moreel, materieel en rechtsplegingsvergoeding, werden herleid tot samen een kleine 6.000 euro door de rechtbank. Of de komende oudejaarsnacht rustiger zal verlopen voor F.C., zal moeten blijken.