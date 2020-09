6) Stijn Van Acker staat voor grote uitdaging met SV Veurne: “Wil mijn principes niet verloochenen” Bert Denolf

12 september 2020

11u53 0 Veurne Het provinciaal voetbal schiet dit weekend uit de startblokken en SV Veurne staat daarin voor een groot avontuur. De kustploeg ambieerde al enkele jaren de promotie naar tweede provinciale mag omwille van haar titel vorig seizoen eindelijk aan die opdracht beginnen. In zijn tweede volledige seizoen als hoofdtrainer van de kustploeg wil Stijn Van Acker zijn team naar veilige havens loodsen.

Razend spannend was de titelstrijd vorig seizoen in derde provinciale met nog vijf wedstrijden op de agenda. Veurne telde net als Westrozebeke 58 punten en Staden was met één puntje minder ook verre van uitgeteld in de titelrace. Omwille van een beter doelpuntensaldo werd Veurne uitgeroepen tot kampioen en zo mag het dit seizoen een niveau hoger spelen.

“Ik maakte de bewuste keuze om in vergelijking met mijn meeste collega’s iets minder oefenwedstrijden te spelen in de voorbereiding”, steekt de oefenmeester van wal. “In een aparte voorbereiding als deze wil ik mijn spelers niet te veel verbranden met wedstrijden en verkoos ik om extra te trainen. Met heel wat nieuwe spelers vind ik dat een logische beslissing. Ik zag op mijn oefenveld wat ik wou zien. Nu is het zaak om de puzzelstukjes in de juiste vorm te leggen. De kampioenenploeg van vorig seizoen is met een achttal namen gewijzigd, maar je zal ons zeker nog herkennen. In derde provinciale waren wij een vlotscorende ploeg die vanuit balbezit speelt en die principes wil ik niet verloochenen. Al besef ik dat we voor een hele grote uitdaging staan en dat we meer moeite zullen moeten doen om de bal in het net te krijgen.”

Gezonde stress

Zondagmiddag komt neopromovendus SK Snaaskerke op bezoek naar de kust. “Een ploeg die de kwaliteiten heeft voor deze reeks, goed in blok speelt en snel is in de omschakeling. Het wordt aftasten, maar we wapenen ons met de informatie die we hebben. Ik merk gezonde stress binnen mijn groep, maar dat hoeft niet negatief te zijn”, weet Van Acker tot besluit.