30 maanden cel (met probatie-uitstel) voor aanvallers die Thibault in coma sloegen Bart Boterman

10 maart 2020

11u02 4 Veurne Het duo dat in de nacht van 20 op 21 april vorig jaar Thibault Schamp (26) in coma sloeg op de Appelmarkt in Veurne, is veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Het slachtoffer was zijn verjaardag gaan vieren maar liep een hersenbloeding op en lag 2.5 weken in coma door de aanval.

De aanleiding van het incident zou erg banaal zijn geweest: het aanstoten van een schouder van een van de daders. Nadien nam dader G.V. het slachtoffer in een houdgreep, waarop J.C. klappen en stampen uitdeelde. Het incident was vastgelegd op camera. In eerste instantie bleek Thibault Schamp niet ernstig gewond, maar zijn toestand werd steeds slechter. Zijn vrienden ondersteunden hem richting huis en daar verloor hij het bewustzijn. Er begon bloed uit zijn oren te komen door de hersenbloeding. Hij bleek ook zijn sleutelbeen te hebben gebroken.

Aan een zijden draadje

“Mijn cliënt belandde in het diepe coma en zijn leven hing aan een zijden draadje. De dokters dienden zijn schedelpan gedeeltelijk weg te nemen bij de operatie. Zijn familie en vriendin doorstonden een zware, moeilijke periode. Na 2,5 weken is hij ontwaakt, maar nog steeds ondervindt hij ernstige gevolgen. Zijn reuk- en smaakzin is verdwenen, hij voelt zich snel moe en wordt vaak duizelig. Er is bovendien esthetische schade aan het hoofd en hij kampt ook met een mentaal trauma”, pleitte de advocaat van het slachtoffer.

Probatie-uitstel

Het openbaar ministerie had 37 maanden celstraf gevorderd. Aanvallers J.C. en G.V. betuigden hun spijt op het proces en verontschuldigden zich ten aanzien van slachtoffer Thibault Schamp. De rechter besloot hen tot 30 maanden cel te veroordelen. Ze kregen wel de gunst van het probatie-uitstel, wat betekent dat ze niet naar de gevangenis moeten maar zich wel aan voorwaarden houden. Het gaat om standaardvoorwaarden zoals geen nieuwe feiten plegen en onder meer zich onthouden van druggebruik of alcoholmisbruik.

Schadevergoedingen

De rechter oordeelde ook over schadevergoedingen, namelijk een provisie van 5.000 euro voor Thibault Schamp en 1.500 euro voor zowel zijn vader, moeder en vriendin. Die moeten beide aanvallers betalen. De burgerlijke belangen worden verder afgehandeld op 6 oktober.