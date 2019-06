25-jarige dader van gewelddadige carjacking aangehouden, onderzoek naar geestesstoornis volgt Jelle Houwen

18 juni 2019

16u12 10 Veurne De onderzoeksrechter in Veurne heeft deze middag de 25-jarige man die maandagochtend een gewelddadige carjacking pleegde in Veurne aangehouden. D.D. woont zelf in Veurne en is gekend bij de politie voor diverse redens. Er zal wellicht onderzocht worden of de man lijdt aan een geestesstoornis.

De feiten gebeurde maandagochtend rond 9.15 uur. D.D. woont zelf net buiten de stadskern van Veurne en was te voet en in bloot bovenlijf naar het centrum getrokken. Hij droeg enkel een shortje. Aan de Houtmarkt hield hij een 62-jarige vrouw uit De Panne tegen in haar Ford Focus en dwong haar met geweld uit te stappen. Daarna vluchtte hij weg. Verschillende getuigen belden meteen de politie waardoor die erg snel ter plaatse waren en Veurne volgens een patroon uitkamden. Een wijkagent zag de Ford staan in de Peter Benoitlaan, de straat vlakbij het gerechtsgebouw. De man gaf er enkele klappen aan de bestuurder van een BMW-cabrio, die hij ook had proberen te stelen. Bij het zien van de politie sprong hij terug in de Ford en reed de politiewagen aan. Daarna probeerde hij nog de politiewagen te stelen die hem had klemgereden. Hij kon aan de achterkant van het Annuntiate-instituut door agenten met getrokken wapens worden ingerekend. D.D. is geen onbekende voor de politie, al heeft hij geen zwaar gerechtelijk verleden. De raadkamer in Veurne besliste nu om hem een maand in de cel te houden. In tussentijd zal wellicht een psychiater worden aangesteld die hem moet onderzoeken en kijken of de man aan een geestesstoornis lijdt. De vrouw uit De Panne is nog steeds erg onder de indruk van de feiten