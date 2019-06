24-jarige in de hals gestoken: vriendin belde zélf dader op wegens partnergeweld van haar vriend Jelle Houwen

14 juni 2019

00u56 46 Veurne Het landelijke Houtem, een dorpje bij Veurne, is donderdagavond opgeschrikt door een steekpartij in een woning. Een 24-jarige man werd er in de linkerbovenarm en in de hals gestoken omwille van een liefdesaffaire. De dader is een 24-jarige man uit De Panne. Die kwam ter plaatse omdat de 21-jarige vriendin van het slachtoffer hem zélf had opgebeld om haar beklag te doen voor de slagen die ze had gekregen. De neergestoken man is buiten levensgevaar, maar tegen hem wordt wellicht ook een dossier rond partnergeweld opgestart.

De steekpartij vond rond 19 uur plaats in de Sacramentstraat. In de woning wonen de 21-jarige R.D. en haar 24-jarige vriend samen. Maar die relatie botert al een tijdje niet. Er zou sprake van partnergeweld zijn. De jonge vrouw is daarom een tijd geleden gaan inwonen bij een 24-jarige man in De Panne: haar ex en de latere dader. Maar ze keerde op haar stappen terug en ging opnieuw in Houtem wonen. Donderdagavond belde R.D. dan haar ex M. opnieuw op omdat ze alweer enkele klappen zou gekregen hebben van haar vriend. Haar ex M. trok daar op naar de Sacramentstraat, maar daar ontstond vrijwel meteen hevige ruzie. Hij trok plots een mes, en haalde ermee uit richting de hals van de bewoner van het huis. Die liep een gapende wonde op in linkerbovenarm aan de hals. Na de steekpartij vluchtte de dader weg uit de woning.

De vrouw belde daarop meteen de hulpdiensten waarna een ziekenwagen, de mug en de politie ter plaatse kwamen. Haar vriend kreeg meteen de dringendste zorgen toegediend. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne.

Niet in levensgevaar

“Het slachtoffer raakte ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Wat er precies in de woning is gebeurd, wordt nog onderzocht, maar de feiten passen in een relationele sfeer. Na de feiten stapte de dader weg van de woning. Toen onze ploegen ter plaatse arriveerden, is hij zich korte tijd later zelf komen aandienen. De man werd opgepakt en werd donderdagavond nog verhoord.”

Het parket van Veurne besliste om de man voor de onderzoeksrechter te brengen wegens slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De dader stond al onder voorwaarden in Ieper waar hij vrijgelaten werd wegens drugsdelicten. Ook het slachtoffer moet nog verhoord worden. Opvallend: omdat er sprake van partnergeweld zou zijn, de aanleiding tot de feiten, wordt er daarvoor wellicht ook een dossier tegen hem opgestart.