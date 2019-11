18 bestuurders met glas te veel op betrapt op vrijdagnacht. “Pakkans vergroten met mobiele controles” Bart Boterman

09 november 2019

09u39 0 Veurne 16 bestuurders zijn vrijdagnacht betrapt op alcohol achter het stuur tijdens controles in politiezone Spoorkin (Alveringem, Lo-Reninge en Veurne). In een tijdspanne van 8 uur werden in totaal werden 258 bestuurders en hun voertuig gecontroleerd. “We vergroten de pakkans met mobiele controles omdat grote controles snel via sociale media uitlekken.”

De politie trok drie rijbewijzen in voor 15 dagen omdat de bestuurders een dusdanig hoog alcoholpercentage in het bloed hadden. Een cannabisgebruiker kende hetzelfde lot. Nog dertien rijbewijzen werden voor 3 of 6 uur ingeleverd. “De controles bewijzen telkens weer hun nut. We betreuren dat mensen blijven drinken en rijden, want bij de ongevallen die we vaststellen is alcohol geregeld mee de oorzaak”, zegt commissaris Fonteyne. Hij benadrukt dat bestuurders op elk ogenblik gecontroleerd kunnen worden, want stoppen betekent blazen.

Controles lekken uit via sociale media

“Naast de grotere acties die we geregeld organiseren, vergroten we de pakkans met mobiele controles. De controleplaatsen lekken namelijk snel uit via sociale media en daar spelen wij op in door het plaatsen van meerdere ploegen op diverse invalswegen. Door het afnemen van samples hoeven bestuurders die niets gedronken hebben weinig tijd te verliezen. We konden ook heel wat bestuurders bedanken met een BOB-sleutelhanger”, aldus Fonteyne.

Andere inbreuken

Tijdens de actie werd nog een bestuurder met een voorlopig rijbewijs betrapt die na 22 uur reed en een passagier vervoerde. Twee voertuigen waren niet in orde met de technische keuring en een auto was niet correct verzekerd.