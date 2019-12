10 maanden cel voor zwaar partnergeweld, zij blijft hem echter steunen Bart Boterman

13 december 2019

18u30 0 Veurne Een man uit Veurne is veroordeeld tot 10 maanden effectieve celstraf voor zwaar partnergeweld. Opvallend: het slachtoffer blijft hem steunen. “Maar ze is zwak en niet in staat zichzelf te behoeden van nieuw geweld of hem te verlaten”, sprak het openbaar ministerie tijdens het proces in Veurne.

In het verleden werd Rudy W. al veroordeeld voor intrafamiliaal geweld en andere feiten. Het was tijdens een bezoek bij de justitie-assistent in het kader van die eerdere veroordelingen dat de bal aan het rollen ging. De vrouw was haar partner gaan bijstaan, maar de justitie-assistent zag hoe ze volledig onder de blauwe plekken zat. Het dateert van juni vorig jaar. De politie zocht de zaak uit, het parket bracht Rudy W. opnieuw voor de rechtbank. De vrouw zou al jaren slagen krijgen, maar er zelf niet mee naar buiten komen. Alcoholmisbruik was voor beiden een rode draad doorheen hun relatie.

Rudy W. zat sinds de vaststellingen in voorhechtenis. Maar ook het slachtoffer kwam geboeid naar de rechtbank. Ze zit namelijk in voorhechtenis door misdrijven gerelateerd aan alcoholmisbruik. De vrouw krijgt wel 1.500 euro schadevergoeding toegewezen.