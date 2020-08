10 maanden cel voor man die de mama van zijn dochtertje (2) stalkt: “Hij mocht het kind amper zien” Bart Boterman

03 augustus 2020

18u30 0 Veurne Een man uit Veurne is tot tien maanden cel met probatievoorwaarden veroordeeld, omdat hij twee jaar lang zijn ex-vriendin - de mama van zijn 2-jarig dochtertje - heeft gestalkt. Hij stuurde honderden berichtjes, verspreidde naaktfoto’s van haar en hield haar in bedwang in zijn huis. Volgens de verdediging vond alles oorsprong in het feit dat hij zijn dochtertje niet mag zien.

De man van Roemeense afkomst kwam begin 2017 in België aan en ging in Veurne wonen. Hij kreeg een relatie met zijn buurvrouw. Ze raakte onverwacht zwanger, maar intussen liep de relatie op de klippen, omdat ze vermoedde dat hij overspel had gepleegd. “Hij kon haar maar niet loslaten en stalkte haar met honderden berichten via sms, Facebook en WhatsApp. Hij stond vaak ongewild of dronken voor haar deur en zelfs toen de politie tussenkwam om hem weg te sturen, keerde hij gewoon terug”, zei de advocate van het slachtoffer op het proces in de Veurnse rechtbank.

Bijten om zich los te wrikken

“Het ging verder met nepprofielen op Facebook en hij verspreidde naaktfoto’s van mijn cliënte. Op een dag hield hij haar zelfs in bedwang in zijn woning en moest ze bijten om zich los te wrikken. Tot op vandaag gaat de stalking nog steeds verder ondanks een contactverbod”, aldus de advocaat.

De advocate van de beklaagde ging voor de vrijspraak. “Mijn cliënt is vader van het kind, maar heeft haar amper gezien in die twee jaar tijd. Hij is inderdaad eens door het raam gaan gluren om te zien hoe het met zijn eigen dochter gaat, die hij niet te zien krijgt. Die vrouw deed alles om hem weg te houden. Die sms’jes waarvan sprake is, waren om te vragen hoe het met het dochtertje ging”, aldus de advocate. De zaak moet nog voor de familierechtbank komen met het oog op een omgangsregeling voor het kind.

Contactverbod

De rechter besloot de man tot 10 maanden cel met probatievoorwaarden te veroordelen. Een van die voorwaarden is een contactverbod met zijn ex. Als hij de voorwaarden schendt, kan zijn straf alsnog effectief worden. De man werd wel vrijgesproken voor de aanklacht dat hij de tuin van de vrouw binnengedrongen zou hebben.