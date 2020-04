“We zien licht aan het eind van de tunnel”: situatie in wzc Huize Maria Troost stabiliseert na 5 overlijdens Bart Boterman

14 april 2020

17u02 0 Veurne De situatie in woonzorgcentrum Huize Maria Troost in Veurne lijkt zich stilaan te stabiliseren. Op 1 april waren er al vier bewoners overleden aan de gevolgen van COVID-19. “Sindsdien is jammer genoeg nog een bewoner overleden. Maar de andere met zekerheid besmette bewoners zijn intussen aan de beterhand. We zijn voorzichtig positief”, zegt directeur Koen Declerck.

Huize Maria Troost in Veurne is een woonzorgcentrum met 50 kamers voor mensen die grote zorgbehoefte hebben, vlak naast het AZ West. “Verschillende bewoners begonnen symptomen van COVID-19 te vertonen. Er zijn 18 bewoners getest en 14 daarvan zijn positief bevonden. Jammer genoeg zijn sinds het begin van de uitbraak vijf bewoners overleden. Het gaat om mensen die al een complex ziektebeeld hadden en voor wie het coronavirus de druppel was. Toch hebben we het gevoel dat de situatie zich intussen stabiliseert. De andere bewoners die ernstig ziek waren, zijn aan de beterhand. Ze moeten niet meer beademd worden en maken geen koorts meer. Dat is enigszins een geruststelling", zegt directeur Koen Devriendt.

Het woonzorgcentrum ging eerder dan verplicht in lockdown en plaatste de bewoners in isolatie. De werking is volledig aangepast om besmetting te voorkomen. “We zijn opgelucht dat onze maatregelen hun vruchten beginnen af te werpen en er licht aan het eind van de tunnel is. Toch is de situatie op heden niet evident. Onze bewoners zitten al meer dan een maand geïsoleerd en dat is voor sommigen schrijnend. Als deze situatie nog langer aanhoudt, zal dat voor veel bewoners nefast zijn”, gaat Devriendt verder.

“Daarom zullen we binnenkort bewoners zonder symptomen terug samenbrengen in groepjes van maximaal drie personen, met twee meter afstand. Ik hoop dat de testkits er zo snel mogelijk aankomen zodat we al onze bewoners en medewerkers kunnen testen. Intussen houdt ons personeel zich aan de strikte richtlijnen inzake beschermingsmateriaal. Onze verantwoordelijken, artsen en outbreakteam volgen de situatie elke dag nauwlettend op. We kijken uit naar het einde van deze dramatische periode. Ook voor het personeel staat het water aan de lippen”, aldus de directeur.