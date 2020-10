‘Saved by the bell’ bracht in Annuntiata geld op voor Plan België. De Veurnse school heeft een eigen Plankindje Gudrun Steen

13u48 0 Veurne ‘Saved by the bell’ is een symbolische actie die onderlijnt dat iedereen recht heeft op onderwijs. Ook in het Annuntiata-instituut in Veurne lieten ze op vraag van Studio Globo de schoolbel rinkelen. En dat bracht geld op.

Met veel enthousiasme deed het Annuntiata-instituut mee aan ‘Saved by the bell’ en de school uit Veurne gaf er een internationale kwinkslag aan. Ook de partnerscholen uit Spanje, Griekenland en Portugal deden mee. Alle Annuntiata-leerlingen kregen een pas mee naar huis. De leerkrachten Godsdienst brachten Plan België onder de aandacht en ook het plankindje Amy uit Senegal dat het Annuntiata-instituut steunt. Per ingevulde en gestempelde pas werd een halve euro geschonken aan dat goede doel. Dat bracht 225 euro op.