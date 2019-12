‘Onhandelbare python’ blijkt dood tijdens inval van politie, andere exotische dieren in beslag genomen Bart Boterman

10 december 2019

16u00 6 Veurne De man (27) uit Veurne die een onhandelbare python van vier meter lang in huis haalde en het dier naar eigen zeggen wilde temmen, heeft dinsdag de politie en de diereninspectie over de vloer gekregen. “De slang bleek overleden. Er zijn nog een netslang, twee baardagamen en twee piranha’s in beslag genomen. Ze leefden niet in de juiste omstandigheden en de eigenaar kon niet de nodige vergunningen voorleggen”, zegt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin. Maar eigenaar Davy Malfait ziet het toch wat anders.

Even terug naar 4 november. Bewoner van de Rodestraat in Veurne Davy Malfait belt ‘s morgens vroeg de brandweer omdat zijn onhandelbare python van vier meter lang en veertig kilo zwaar is ontsnapt en in de woonkamer zit. De wurgslang was sinds een week zijn eigendom en zat in een zelfgemaakt terrarium dat aan de muur was bevestigd. “Maar de slang is gigantisch en heeft een enorme kracht. Hij rukte het terrarium gewoonweg uit de muur en was uitzinnig. Het beest maakte blaasgeluiden en stond in verdedigingsmodus. De slang wil absoluut niet gegrepen worden en allerminst in een terrarium zitten. Mijn vriendin vond het welletjes en zei dat ik de brandweer moest bellen”, getuigde hij er toen over.

Extreme uitdaging

Uiteindelijk kroop de Afrikaanse rotspython, de derde grootste slangensoort ter wereld, toch zelf weer in het terrarium. Davy Malfait Voerde enkele verstevigingen door en verlaagde de temperatuur zodat de slang rustig werd. “Het is mijn doel om dit dier handelbaar te krijgen. Ik heb uitdagingen nodig in het leven, liefst zo extreem mogelijk”, was zijn uitleg over zijn hobby. Hij had ook een netslang, twee baardagamen en twee piranha’s in de woonkamer. Maar ook de politie las zijn hele uitleg.

Autopsie op de rotspython

“We voerden een controle uit samen met de diereninspectie. De man kon de nodige documenten en vergunningen om de exotische dieren te mogen houden, niet voorleggen. Bovendien voldeden de leefomstandigheden niet aan de voorschriften. Daarbovenop weigerde de eigenaar mee te werken”, zegt commissaris Toon Fonteyne. Het parket van Ieper, bevoegd voor inbreuken op de dierenwelzijnswet, leverde daarop een visitatiemachtiging af. En dus kreeg Davy M. dinsdagmorgen opnieuw bezoek van politie en diereninspectie, dit keer in het bijzijn van het dierenredteam van Brandweer Westhoek en een slotenmaker.

“Tijdens de inbeslagname is vastgesteld dat de python overleden is. De doodsoorzaak is onbekend, dus er zal een autopsie worden uitgevoerd. Nog een netslang, twee baardagamen en twee piranha’s zijn in beslag genomen”, aldus de commissaris. De dieren worden voorlopig ondergebracht bij SOS Reptiel in Ichtegem. Of de man eventueel wordt vervolgd, zal later moeten blijken.

Zelf in shock door overlijden

Eigenaar Davy Malfait vindt de inbeslagnames naar eigen zeggen overdreven. “Net toen alles in zijn plooi begon te vallen met de rotspython, is die recent onverwacht overleden. Ik was en shock en ik weet niet waardoor hij gestorven is. Mogelijk een combinatie van factoren. Ik heb mijn dieren in eer en geweten gehouden”, vertelt hij. “Ik had de nodige vergunningen, maar de wetgeving rond exotische dieren is sinds 1 oktober enorm streng geworden en nog niet alles was op orde. Maar ook de nieuwe voorschriften zijn disproportioneel streng, zodat het eigenlijk onmogelijk wordt om de dieren thuis te houden. Zo moeten mijn slangen volgens de diereninspectie in een afgesloten ruimte achter een dubbele deur zitten, maar dan is er niets meer aan. Ik houd mijn dieren net in de woonkamer om ze te kunnen zien”, gaat Davy Malfait verder.

Bijna kippen mee

“Voor baardagamen en piranha’s is zelfs geen vergunning nodig. Je kan ze gewoon in de dierenwinkel kopen. Maar ze werden in beslag genomen omdat ze stress zouden oplopen door in de woonkamer te zitten. Ze hadden mijn kippen uit de tuin zelfs bijna meegenomen, maar dat is nog net verhinderd. Over elk detail werd moeilijk gedaan. Hoe dan ook wil ik mijn hobby blijven uitoefenen en zal ik mij in regel stellen om de dieren terug te kunnen krijgen", besluit hij.