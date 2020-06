“Ik heb ADHD en kan niet tussen vier muren blijven”: twaalf corona-overtreders riskeren celstraffen Bart Boterman

19 juni 2020

13u02 8 Veurne Twaalf overtreders van coronamaatregelen hebben zich vrijdagmorgen moeten verantwoorden voor de Veurnse strafrechter in een themazitting. Het Openbaar Ministerie vorderde in de meeste gevallen een maand cel met uitstel en een boete van 400 euro. Eén tiener hangt zelfs nog een extra maand effectieve celstraf boven het hoofd.

Die beklaagde, een jongeman van 19 uit Nieuwpoort, maakte het nogal bont in het begin van de lockdown. “In volle coronacrisis organiseerde hij een verjaardagsfeestje op zijn appartement. Toen de politie aankwam, troffen ze glasscherven en bloed aan. Er waren zeven aanwezigen, onder wie enkelen die er niet ingeschreven stonden. Een van de aanwezigen was uitzinnig van woede. De politie moest de gemoederen bedaren. I.O. gedroeg zich vrij weerspannig”, aldus de procureur over het voorval in Nieuwpoort. De jongeman riskeert zo 2 maanden cel waarvan eentje met uitstel en 1.000 euro boete. Hij kwam in aanmerking voor een werkstraf.

Dakloze skater

Een andere 19-jarige uit Nieuwpoort werd gedagvaard, omdat hij drie keer werd betrapt tijdens inbreuken op het samenscholingsverbod en verplaatsingsverbod. Hij was gaan skaten aan het Albertmonument in Nieuwpoort, het skatepark in Middelkerke - dat toen afgesloten was - en werd ook nog aangetroffen bij een vriend op diens appartement in De Panne. Zijn advocaat betwistte de feiten niet en stelde dat zijn cliënt dakloos en ontworteld van de samenleving is. “Hij had de ernst van de maatregelen niet ingezien”, aldus de raadsman. De jongeman verklaarde zelf dat hij ADHD heeft, verbleef bij vrienden, maar dat hij gewoonweg niet tussen vier muren kon blijven. De jongeman zal wellicht een werkstraf krijgen.

Verbaal agressief

Een andere jongeling, een 18-jarige uit Veurne, werd dan weer twee keer betrapt in de Astridlaan en de Brugsesteenweg bij vrienden. Volgens het Openbaar Ministerie stelde hij zich arrogant en verbaal agressief op tegen de politie toen die aanbelde. De advocate van de jongeman, die overigens is aangehouden in een ander dossier, vroeg om mildheid. “Mijn cliënt beseft nu dat zijn gedrag niet door de beugel kon”, klonk het.

Leiselenaar sport in De Panne

Voorts moest ook een man uit Leisele bij Alveringem zich verantwoorden, omdat hij zijn minnelijke schikking van 250 euro niet had betaald. Hij was met zijn auto naar De Panne gereden om te sporten, maar dat mocht niet. Een oudere man dan weer werd meermaals betrapt op het Guido Gezelleplein in Koksijde toen hij er samen met anderen bier zat te drinken, zonder rekening te houden met de afstandsregels. Hij betwistte de feiten niet en had er ook niets aan toe te voegen.

Nog een zaak werd uitgesteld en zes anderen lieten verstek. Allen riskeren 1 maand cel met uitstel en 400 euro boete. Vonnissen op 6 juli.