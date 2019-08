“Duizenden vrachtwagens in Europa rijden rond met gehackte tachografen”: installateurs aangehouden, toestellen in beslag genomen Bart Boterman

30 augustus 2019

12u30 0 Veurne Het federaal parket voert samen met de Nederlandse tegenhanger onderzoek naar grootschalige fraude met tachografen in vrachtwagens. “Er zijn ernstige aanwijzingen dat duizenden vrachtwagens in Europa beschikken over gehackte tachografen", zegt het federaal parket. Een criminele organisatie die opereert vanuit Polen zou tachografen van transportbedrijven tegen betaling hacken, om zo te kunnen sjoemelen met de rij-en-rusttijden. In België en Nederland zijn verschillende aanhoudingen verricht en tachografen in beslag genomen.

“De gemanipuleerde software laat toe de registratie door de tachograaf volledig uit te schakelen en is dermate gesofisticeerd dat er zo goed als geen sporen worden nagelaten. Hierdoor is het voor de politiediensten vrijwel onmogelijk om die fraude met behulp van een reguliere controle te detecteren”, zegt Wenke Roggen, woordvoerster van het federaal parket. Transportbedrijven kunnen veel geld besparen door zich niet aan de rijtijden en snelheden te houden en dat kan bovendien voor onveilige situaties op de weg zorgen. Het is eveneens oneerlijke concurrentie.

Informatie uitgewisseld

“In juni werden twee Polen aangehouden door de onderzoeksrechter in Veurne. Een van hen werd op heterdaad betrapt tijdens het installeren van de hackingsoftware. De andere aangehoudene, een familielid, werd later opnieuw vrijgelaten maar het onderzoek loopt ook nog tegen hem. Intussen gaat het onderzoek naar de criminele organisatie en cybercrime verder en zijn ook gehackte tachografen in beslag genomen bij transportbedrijven. Ook zij riskeren uiteraard een vervolging”, aldus Wenke Roggen. Ook in Nederland werden twee installateurs van software aangehouden, twee Nederlanders. Daar ging de politie eveneens langs bij verdachte transportbedrijven om tachografen in beslag te nemen. Beide landelijke parketten wisselen informatie uit toen bleek dat ze parallel onderzoek deden.

Verspreid over gans Europa

“Er zijn ernstige aanwijzingen voorhanden dat de gemanipuleerde software doorheen heel Europa zou worden verkocht en dat duizenden vrachtwagens ondertussen over een gemanipuleerde tachograaf zouden beschikken. Dit maakt het onmogelijk de naleving van de rij- en rusttijden af te dwingen, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid en de arbeidsomstandigheden van de betrokken chauffeurs”, besluit Wenke Roggen van het federaal parket. “In het belang van het verder onderzoek wordt verder niet meer gecommuniceerd.”