Exclusief voor abonnees “‘Ah, de coronadirecteur is daar’, hoorde ik in supermarkt. Dat is slikken.” Koen Declerck van Huize Maria Troost, over moeilijkste maanden uit zijn carrière Bart Boterman

15 mei 2020

18u36 0 Veurne Huize Maria Troost in Veurne, een woonzorgcentrum voor ouderen met een zware hulpbehoefte en soms meerdere aandoeningen, kreeg het de voorbije maanden hard te verduren door de coronacrisis. Wij spraken met directeur Koen Declerck, al 25 jaar aan het hoofd van de zorginstelling, over de moeilijkste maanden van zijn carrière. “Ja, de overheid had sneller moeten ingrijpen.”

Hoe zwaar is Huize Maria Troost getroffen door het coronavirus?

“In een week tijd (eind maart-begin april, ndr.) zijn bij ons zes bewoners overleden. Bij vijf gevallen bleek achteraf dat zij met zekerheid het coronavirus hadden opgelopen. Frustrerend was dat wij onze 55 bewoners en ons personeel niet konden testen omdat er gewoonweg geen tests voorhanden waren. We verkeerden in totale onzekerheid. Twee weken geleden zijn onze bewoners dan eindelijk getest. Veertien bewoners waren in de loop van de voorbije weken besmet, al zal de besmettingsgraad initieel veel hoger hebben gelegen. Allen, behalve een nieuwe bewoner, zijn intussen genezen. Er zit dus nog een iemand in quarantaine.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen