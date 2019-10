Vervelen in de herfstvakantie? Niet met deze 68 tips van onze redactie! Inspiratie voor leuke activiteiten van aan de zee tot in de Kempen Redactie

25 oktober 2019

14u41 2 Oei, herfstvakantie... Die staat bij uw kroost zonder twijfel al even groot aangestipt in de agenda. Maar wat te doen wanneer die vakantie z’n naam helemaal waar maakt en ‘grijs’ het woord van elke dag wordt? Wel, laat die afstandsbediening van de televisie toch maar liggen, en lees hieronder even verder!

Antwerpen - Chocoladeworkshop in Chocolate Nation

Zijn de kinderen (en de ouders?) verzot op chocolade? Breng dan eens een bezoekje aan chocolademuseum Chocolate Nation op het Koningin Astridplein. In veertien gethematiseerde ruimtes neemt het museum je 60 tot 90 minuten lang mee in het verhaal van onze Belgische chocolade. Mét een proevertje, natuurlijk! Naast de museumbelevenis kan je in de ateliers van Chocolate Nation ook deelnemen aan een chocoladeworkshop voor kinderen. Meer info vind je op www.chocolatenation.be.

Gent - Poppentheater Pierke

Pierke van Alijn, wie kent hem niet. Het bekendste poppentheater van Gent is ook deze herfstvakantie van de partij. Gespreid over vijf dagen vinden er voorstellingen plaats in het Huis van Alijn aan de Kraanlei in Gent. Voor 6 euro per persoon word je er 90 minuten ondergedompeld in de wondere wereld van Pierke. Plezier voor de kleine en nostalgie voor de grote kinderen gegarandeerd. Koop vooraf jouw tickets via www.huisvanalijn.be.

Kortrijk - Ontmoet een échte zeemeermin

Regent het? Ga dan naar het zwembad. In Kortrijk zijn de vijf nieuwe glijbanen van het zwembad Lago Weide precies op tijd af voor de herfstvakantie, nadat de vorige buizen en de toren acht maanden geleden door een zware brand verwoest werden. Maar ook in Lago Brugge valt er wat te beleven. Op dinsdag 29 oktober komt er een echte zeemeermin naar het subtropisch zwemparadijs. Tussen 14 en 15 uur is er een fotomoment en tussen 15 en 16 uur kunnen kinderen samen met zeemeermin Naomi zwemmen in het sportbad. Uitzonderlijk wordt die dag zwemmen met een zeemeerminstaart toegestaan.

Genk - Ruimtereis in de Cosmodrome

Slecht weer in Limburg? Waarom dan niet gewoon even op ruimtereis gaan deze herfstvakantie? In de Cosmodrome in Genk kan dat. Regelmatig zijn er 360° shows waar je op een verbluffende wijze in een andere wereld wordt gelanceerd. Deze herfstvakantie kun je bijvoorbeeld ontdekken hoe zo een verblijf in de ruimte precies verloopt als astronaut. Je kan er zelf naar de sterren kijken door de telescopen. Toch liever zelf in de cockpit? Dat kan ook, want vlakbij de Cosmodrome ligt de speelplaneet, een speeltuin op maat van toekomstige astronauten. In de schommels kan je alvast even het gevoel van gewichtloosheid gaat testen.

Overijse - Augmented Reality en Virtual Reality

Weet jij wat het verschil is tussen Augmented Reality en Virtual Reality? Neen? Dan kan je het op woensdag 30 oktober zelf ontdekken in de bibliotheek van Overijse. De ruimte wordt er tot leven gebracht dankzij Augmented Reality, terwijl je coole dingen kan zien door de VR-brillen. De wetenschapsworkshop, die toegankelijk is voor kinderen vanaf 8 jaar oud, begint om 10 uur en duurt een tweetal uurtjes. Meer informatie kan je vinden op bibliotheek@overijse.be.

