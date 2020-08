Vervangen Kurt Burgelman

21 augustus 2020

15u41 0

Mijn blauw-wit hart deed vorige week pijn toen ik ons Gantoise terecht zag verliezen tegen KV Kortrijk. Alle supporters en de hele pers wisten toen al wat er te gebeuren stond, coach Jess Thorup zou ontslagen en vervangen worden. Ik vind het spijtig, ik mag die man wel. Hij is altijd rustig, neemt het altijd en soms tegen beter weten in voor zijn spelers op. Jess is, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, every inch a gentleman. Maar goed, zijn resultaten waren al een tijd slecht en dus werd hij aan de deur gezet, zo gaat dat in het voetbal. Zo gaat het ook in de privé. Je kunt nog zo sympathiek zijn, als je je baas niks opbrengt, dan krijg je vroeg of laat een C4 overhandigd. In de politieke wereld lijkt het omgekeerd te werken. Hoe meer je aanmoddert, des te langer mag je blijven. Ik ga niet oplijsten wat onze beleidsmensen in deze hele coronacrisis al bij elkaar geklungeld hebben, mijn plaats in deze column is daarvoor te beperkt, maar we herinneren het ons wel. Het weglachen van het nut van mondmaskers, de vernietiging van mondmaskers, het aankopen van mondmaskers bij firma’s van bedenkelijk allooi en de verplichting van mondmaskers, zijn allemaal het werk van enkele nog steeds dik betaalde mensen. Minister De Block spant de kroon wat klungelen betreft, en daar moet je je best voor doen in deze regering. Marc Van Ranst, die zich sneller dan het geluid van de ene tv-studio naar de andere verplaatst en van wie je je kunt afvragen of hij nog tijd heeft om expertise op te doen, vond mondmaskers aanvankelijk belachelijk. Hij roept nu nog steeds op om zo weinig mogelijk sociaal leven te laten doorgaan. Het resultaat van die aanpak is dat wij internationaal nog altijd een coronakneusje zijn. In het voetbal waren de T1 en T2 al lang de laan uitgestuurd en vervangen.