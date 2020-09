Verschillende scholen moeten deuren tijdelijk sluiten na besmettingen bij leerkrachten: “Gelukkig tonen de ouders begrip” redactie

09 september 2020

11u25 11 Bij de start van het nieuwe schooljaar vorige dinsdag, waren voor het eerst in een half jaar tijd alle leerlingen welkom op school. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die gelden bij ‘code geel’, moesten verschillende scholen of afdelingen de deuren sluiten na enkele coronabesmettingen.

200 leerlingen van de Zelzaatse middenschool zijn al zeker tot 20 september opnieuw aangewezen op afstandsonderwijs, nadat twee leerkrachten positief testten op Covid-19. De school blijft wel opvang voorzien. Leerlingen die thuis niet over een laptop of pc beschikken, kunnen beroep doen op een exemplaar van de school. “We gaan er alles aan doen om iedereen, ondanks deze enorme tegenvaller, een zo goed mogelijke start van het nieuwe schooljaar te bezorgen”, zegt directeur Benny Stroobant.

Ook de Antwerpse Steinerbasisschool Hibernia sluit de schoolpoorten, nadat een leerkracht positief testte. Omdat de besmette leerkracht tijdens een vergadering in contact was gekomen met alle andere leerkrachten van de school, moet iedereen minstens 14 dagen lang in quarantaine. Er wordt opnieuw overgeschakeld op afstandsonderwijs en ouders moeten zelf instaan voor het opvangen van hun kinderen.

In Kortrijk dan weer, zal basisschool Mijn Oogappel verplicht twee weken sluiten nadat één leerkracht positief testte op corona. “Een beetje raar, want alle andere leerkrachten hebben ondertussen negatief getest”, reageert directrice Nele Boelens. “Maar goed, het heeft te maken met de kleinschaligheid van onze school, waar iedereen veel contact heeft met elkaar. De ouders tonen gelukkig begrip.”

Slecht nieuws ook uit de Vrije Bassischool in Velle (Temse): daar raakte een leerkracht besmet die in duobaan les geeft aan de kleuters. De kleuterschool wordt dan ook met onmiddellijke ingang gesloten. “Doordat al onze kleuterjuffen in nauw contact zijn geweest met elkaar, is er geen andere oplossing dan de hele kleuterschool te sluiten”, zegt directeur Tom Smet. In totaal gaat het om 136 leerlingen. “We hebben meteen iedereen proberen verwittigen via alle mogelijke kanalen. Daar zijn we gelukkig vrij goed in geslaagd, want vanochtend stond er maar een handvol ouders voor de poort die nog van niks wisten. Het is een drastische maatregel maar iedereen reageert erg begripvol.”

Nog meer pech voor de kleinsten in ons onderwijs: de hele kleuterafdeling van de basisschool GO! De Telescoop in Laken moest eveneens de deuren sluiten nadat één leerkracht positief testte op corona. Omdat alle kleuters in nauw contact zijn gekomen met die leerkracht is de kleuterafdeling gesloten. Alle 65 kleuters zullen de komende twee weken les krijgen via afstandsonderwijs. Zes leerkrachten zijn in quarantaine geplaatst op advies van de CLB-arts.

