Verplichte sluiting cafés en restaurants is een feit: “Ik heb echt te doen met de horecabazen. Het is schrijnend”

Ieper Stadsbe­stuur geeft advies in dossier windmolens A19: “Hoe je het draait of keert, hier lijkt kiezen altijd verliezen”

18 oktober Het Ieperse stadsbestuur zal en kan niet beslissen over het inplanten van twee grote windmolens langs de A19. Het is de provincie die al dan niet een vergunning toekent. “Wij geven enkel een advies, maar we gaan daarbij niet over een nacht ijs: alle pro’s en contra’s worden goed afgewogen.” Het actiecomité Frontwind Sint-Jan Ieper verzamelde ondertussen tal van bezwaarschriften die worden overhandigd aan burgemeester Talpe en schepen Bolle.