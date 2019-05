Verpleegkundestudenten bezoeken Tieltse zusterstad Brignoles Sam Vanacker

31 mei 2019

11u39 6 Tien studenten en drie leerkrachten van de opleiding verpleegkunde HBO5 Vives Tielt/Waregem hebben er net een driedaagse studiereis op zitten naar de Tieltse zusterstad Brignoles.

De studenten bezochten er onder meer het ziekenhuis en de verpleegkundeschool. “We werden overal met open armen ontvangen”, zegt docente Inge Bogaert. “De directeur verwelkomde ons, we kregen een rondleiding in de nieuwe spoedafdeling en men toonde ons het nieuwe bad op de materniteit. De dag nadien mochten we een praktijkles bijwonen in verpleegkundeschool Saint-Raphael. Op de laatste dag hebben we een bezoek gebracht aan Marseille. Het was een bijzonder geslaagde reis en een fantastische ervaring voor onze studenten.”

Ter voorbereiding van de reis organiseerden de studenten een Franse kaas- en wijnavond. Daarnaast kon de studiereis ook op de steun rekenen van de zusterstedenwerking van de stad Tielt.