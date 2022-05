Verloofde (44) opgepakt voor moord op ex-piloot (45), VeloVeilig Vlaanderen en hagedissen in Wetteren: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. Het overlijden van de 45-jarige man en de aanhouding van diens verloofde (44) op verdenking van moord slaat in als een bom bij de buurtbewoners in de nieuwe wijk Linkhout in Lummen. “We zijn zelfs al bij hem op de koffie geweest, zo’n vriendelijke man was het. Hij deed hard zijn best om er een toffe buurt van te maken”, zeggen de buren. Het koppel zou volgende week trouwen.

Volledig scherm VeloVeilig Vlaanderen © Sebastien Smets

2. De resultaten van het grootste fietsonderzoek ooit in Vlaanderen, dat HLN gehouden heeft, zijn bekend. Zo VeloVeilig zijn Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt. De gevaarlijke punten in elke Vlaamse gemeente werden gebundeld op een gedetailleerde kaart, waarmee we andere fietsers waarschuwen en de overheid laten weten waar er nog werk aan de winkel is. Ontdek hier het volledige rapport en alle onveilige situaties in uw regio.

Volledig scherm Een verkeersbord waarschuwt in Wetteren voor muurhagedissen. © Verbaere/Kestemont

3. De muurhagedis voelt zich normaal lekker in zijn vel in het zuiden van Europa, over de Balkan tot het noordwesten van Turkije. Samber en Maas vormen sinds mensenheugenis de noordgrens voor de verspreiding van de soort. Maar sinds 2016 huist een van de grootste populaties van het reptiel langs de spoorweg in... Wetteren. Wij trokken met expert Dominique Verbelen van Natuurpunt op expeditie.

Volledig scherm Met twee jonge kindjes, Julien (3) en Cosette (1), heeft Jasper alvast de beste motivatie vlakbij. En zijn gevecht tegen kanker mag het ruime publiek van op de eerste rij volgen. Jasper houdt zijn strijd nauwgezet bij op de Instagrampagina ‘Kameleoncocktail’ © Instagram Jasper

4. Foto’s van het bezoek van zijn kindjes in het ziekenhuis. Een filmpje van hoe zijn haar uitvalt door de chemo. Kankerpatiënt Jasper Decock (29) uit Waregem deelt het rauwe en tegelijk mooie van zijn leven op zijn Instagramaccount. Het was oorspronkelijk de bedoeling om vrienden en familie zo op de hoogte te houden van zijn strijd, maar steeds meer mensen volgen zijn pagina. Het verhaal achter ‘Kameleoncocktail’.

Volledig scherm Een beeld van de vorige editie van Rock Herk. © Joel Hoylaerts / Photo News

5. Na twee jaar wachten mogen we weer uitkijken naar een volwaardige festivalzomer. Zo zijn Rock Werchter en Tomorrowland al in volle voorbereiding om hun uitverkochte festivalweides te laten genieten als vanouds. Maar de zomermaanden bieden zoveel meer dan de welbekende grote namen. Overal in Vlaanderen kun je kleinschalige en gezellige festivals met elk hun unieke troeven ontdekken. Wij geven hier alvast enkele suggesties voor jouw festivalagenda.

Volledig scherm Bart Vandeputte (54) staat op de achterzijde van het gedachtenisprentje afgebeeld met zijn gezin: echtgenote Daniela en de zonen Emile en Staf. © Hans Verbeke

6. Zowat 1.200 mensen namen zaterdag in Oostnieuwkerke afscheid van Bart Vandeputte. De 54-jarige dakwerker stierf tien dagen geleden toen een gasfles ontplofte in de laadruimte van zijn vrachtwagen. “Er is nu vooral ongeloof en verbijstering. Maar daarnaast ook jouw eeuwige glimlach, el positivo, vriend van iedereen… We zullen je nooit vergeten”, klonk het tijdens de uitvaartplechtigheid.

Volledig scherm Burgemeester Piet Buyse heette de Aalstenaars welkom op zijn Grote Markt. © Geert De Rycke

7. Bezoek uit Aalst zaterdagnamiddag op de Grote Markt in Dendermonde. De carnavalisten van Lotsjonslos brachten een nieuwe kop voor het Ros Beiaard. Tot eigen groot jolijt en tot menig sceptische blik van de Dendermondenaren. Daarmee bereikte de rivaliteit tussen beide steden een volgende episode.

Volledig scherm Links: Prosper Van Der Borght bezoekt in 2013 – na zijn voorlopige vrijlating – het graf van zijn zoon Eddy, die hij zelf liet vermoorden. Het bidprentje voor Eddy Van der Borght. © Didier Verbaere/PN

8. “Vroeg of laat moest het fout aflopen”, vertelt Prosper Van der Borght aan de speurders over het zwartwerk van zijn zoon Eddy. Zijn lichaam is dood aangetroffen aan het huis van zijn vader in Schellebelle: met meerdere kogels afgemaakt. Een koelbloedige afrekening? Toch niet. Samen met zijn dochter Berlinda, met wie hij een incestueuze relatie deelt, heeft de nu 81-jarige Prosper een plan beraamd om de ‘geldzieke’ Eddy uit de weg te laten ruimen.