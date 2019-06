Verjaardagsfeestje in de bib en dé Academie Christophe Maertens

17 juni 2019

17u16 0 Dé Academie, de bib en het stadsarchief zetten op zaterdag 22 juni de deuren open om hun verhuizing naar de Neerstad nu tien jaar geleden te vieren. Die dag is het Beeldenplein het hart van de Neerstad met workshops, optredens, rondleidingen, foodtrucks en een bar.

Dé Academie zet de deuren open van 9 uur tot 16.30 uur. Kinderen kunnen deelnemen aan workshops, de bezoeker kan een optreden van leerlingen meepikken, de eindejaarstentoonstelling bewonderen en inschrijven voor volgend schooljaar. Op het Beeldenplein zijn er optredens van leerlingen van de klassen jazz, pop, rock en folk.

De bibliotheek is open van 9 uur tot 18 uur, het archief van 9 uur tot 12 uur. Mensen kunnen kennis maken met het aanbod van niet alleen boeken, maar ook van cd’s, dvd’s, spelletjes en zelfs wandel- en fietskaarten. Er is een rondleiding om 10.30 uur en 13.30 uur. Inschrijven voor de rondleiding via inschrijvingen.bib@ieper.be.

Op het Beeldenplein is er vanaf 11 uur doorlopend een bar met spelmateriaal. Bezoekers vinden er een foodtruck en ijsjes. Dj Klaas zorgt voor sfeer.