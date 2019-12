Verdediging drugszaak: “Duiven hielpen beklaagden van de drugs af” WHW

04 december 2019

18u28 5 Drie mannen uit Liedekerke riskeren een werkstraf voor het gebruik en verhandelen van cocaïne. Het parket vorderde slechts een werkstraf omdat ze nu van de drugs afzijn. “Ze zijn alleen nog maar bezig met hun werk...en hun duiven”, aldus de verdediging.

In de periode voor ze interesse kregen in duiven richtte het trio zich op een iets minder onschuldige hobby. Ze kochten immers drugs, vooral cocaïne, aan in vrij grote hoeveelheden. “Voor eigen gebruik”, hielden ze tegen de politie en voor de rechter vol. Volgens het parket klopte dit grotendeels, maar verkochten ze soms toch ee,n kleine hoeveelheid door. Toch was het openbaar ministerie mild. Hier had het een goede reden voor. “Beklaagden hebben een blanco strafregister en gebruiken geen drugs meer”, klonk het. dit laatste bewezen ze met recente testen. De verdediging beaamde dat de beklaagden tegenwoordig ‘goed bezig’ waren. “dankzij hun duiven”, klonk het. De drie vrienden bleken gepassioneerd te zijn door duiven. “Al hun tijd gaat naar werk en duiven. Voor drugs is er geen plaats meer”, aldus de verdediging. Uitspraak op 8 januari.