Verdachte van spraakmakende moord op homoseksuele David (42) weggelopen uit instelling in Wingene

De tiener verliet zaterdagavond de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Wingene, waar hij al ruim zes maanden verbleef. Hij deed dat via het dak en in het gezelschap van een andere jongere. Die was opgenomen in de instelling in het kader van een ander gerechtelijk dossier. Beiden staan nu geseind en zijn voorlopig spoorloos. Het nieuws wordt bevestigd in gerechtelijke kringen. De instelling in Wingene is geen gevangenis, het gebeurt wel vaker dat jongeren die er geplaatst zijn, de benen nemen.