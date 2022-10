Veel volk op Gallo-Romeins Weekend: “De vorige keer waren er 175 reenacters, nu zijn er veertig meer”

De organisatoren mogen alvast van groot geluk spreken want vrijdagnacht regende het pijpenstelen en viel er twaalf liter per vierkante meter. Er was ook flink wat wind. “Een redelijk grote tent stortte in”, zegt Yannick. “De security kwam ons verwittigen in de trekkershutten waar we overnachtten. In de gietende regen haalden we alle spullen van onder die tent weg. Zaterdagmorgen kwamen leden van Chiro Speratoker hun tent weer opzetten.”

De vzw Gallo-Romeins Weekend kan rekenen op zo’n 75 medewerkers. “Met dat aantal is het net doenbaar”, zegt de voorzitter. Drie jaar geleden verhuisden de organisatoren van het stadsdomein Oosthove naar het recreatie-eiland De Balokken langs de Leie. “In vergelijking met de vorige keer is alles ruimer verspreid”, aldus de voorzitter. “De vorige keer was het voor ons moeilijk inschatten en wisten we niet goed hoe we de indeling best deden. De vorige keer waren er 175 reenacters, nu zijn er veertig meer.”

Volledig scherm Het Gallo-Romeins Weekend is een tweejaarlijks evenement, met telkens een grote opkomst van studenten © Maxime Petit

Zaterdag waren er alvast een paar duizend bezoekers. Waaronder een flink pak studenten. “In totaal zijn er 720 van scholen uit heel het land”, zegt penningmeester Dieter Staessens. “Van Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen en in de buurt van Genk. In vergelijking met de vorige keer zijn er iets minder studenten maar we hebben scholen die hier voor de eerste keer zijn.”

Lieven Gheysen uit Wervik was van de partij met zijn echtgenote Ilse en hun zoon. “Het is al de vijfde of zesde keer dat we naar dit evenement komen”, zegt Lieven. “De Balokken is een ideale locatie. Er is hier veel ruimte. Meer dan op Oosthove. Er is daardoor ook meer te zien. Ik vind het interessant. Het Gallo-Romeins Weekend is alvast een promotie voor de stad. Het is te horen van waar de bezoekers allemaal afkomstig zijn. Er is hier Frans en Engels te horen.”

“Elke editie weten de organisatoren ons te verrassen met iets speciaals: een vechtscène, een begrafenisplechtigheid of zelfs eens een kruisiging. Ik herinner me ook die keer dat onze dochter mee mocht figureren. We stonden nietsvermoedend naar een reenacting te kijken tot plots ons dochtertje, toen nog een baby, uit het publiek werd geplukt: ze zou zogezegd worden geofferd aan de goden. De man hield hierbij het kleine meisje minutenlang horizontaal in de lucht. Tot zij zó fel begon te wenen – zeg maar, krijsen – dat de reenacter haar van miserie vlug terug in de armen van de mama stopte.” (lacht)

De grote blikvanger was de F.A.N, een exacte replica van een Romeinse rivierpatrouilleboot. Gemaakt door een vzw met nauwe banden met de Friedrich-Alexander Universiteit in Erlangen-Neurenberg. Zaterdag werd zeven keer gevaren. “Meer dan zestig procent van de tickets waren verkocht”, zegt de voorzitter. “De Duitsers zijn onder de indruk van ons evenement.”

Volledig scherm De grote blikvanger was de F.A.N, een exacte replica van een Romeinse rivierpatrouilleboot. © DBEW

Steven Vansteenkiste en zijn zoon Ryan (17) uit Wervik waren van de partij als reenactors. “Ik ben hier als Stefanus Lapis, een Syrische boogschutter en huurling van het Romeinse leger”, vertelt Steven. “Mijn zoon is verkleed als een Keltische huurling. We doen hier eigenlijk aan promotie van de vzw Viroviacum Romanum waar ik tot het bestuur behoor.”

“Tot de vorige editie behoorde ik ook tot het bestuur van de vzw Gallo-Romeins Weekend maar ben gestopt, zeker niet uit onvrede. Ik ben al sedert 1993 reenactor, de eerste keer in Ieper in het teken van de Eerste Wereldoorlog. Het Gallo-Romeins Weekend is heel geslaagd. Buiten verwachtingen valt het weer mee.”

Ook de lokale handel speelde in op het evenement. In retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum was Barbar in september het bier van de maand en is alles van het blond bier uit Quenast uitverkocht. Bakkerij Klaas uit de Molenstraat verkoopt alleen dit weekend de Gallo-Romeinse koek, met witte chocoladecrème en een extract van bosbessenthee.

Bakkerij Beyls in de Menenstraat in Geluwe verkoopt dit weekend Gallo Romeins brood met een grote kruidenmix

De organisatoren zijn ook alle sponsors dankbaar. “Het zijn er een veertigtal”, zegt Yannick Morisse. “We hebben een paar grote sponsors maar ook heel veel kleine uit sympathie.”

Het Gallo-Romeins Weekend is voortaan weer tweejaarlijks. “En we willen nog groter worden”, zegt Yannick Morisse. “We hebben grote ambities.”

