Vandalen kunstwerk ‘Holy Cow’ riskeren werkstraf: “Stomme actie die hem nog meer publiciteit opleverde”

Kunstenaar Tom Herck keek de vijf beklaagden, die zich voor de strafrechtbank in Tongeren moesten verantwoorden voor het vandalisme aan zijn kunstwerk ‘Holy Cow’ vanop nog geen meter afstand recht in de ogen. Zij gunden hem geen blik. De tentoonstelling van de kunstenaar zorgde eind 2017 voor heel wat controverse. Niet alleen in het landelijke Borgloon, waar de witte, gekruisgde koe van 360 kilogram polyester boven een bad van 5.000 liter melk opgehangen werd in de Sint-Jan-de-Doperkerk, maar ook ver buiten de Limburgse provinciegrenzen. De zes ultrakatholieke beklaagden- een twintiger kwam vandaag zelf niet naar de rechtbank- zakten in november en december 2017 speciaal van Aalst naar Borgloon af om de koe te vandaliseren. In de naam van hun geloof, zo klonk het herhaaldelijk.