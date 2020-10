Van “we zijn in shock” tot “we begrijpen dat gezondheid voorgaat”: pretparken reageren verdeeld op verplichte sluiting

Heel lang heeft de heropening van de pretparken na de eerste coronagolf dus niet geduurd. Vanochtend werd op de persconferentie bekendgemaakt dat ze nu opnieuw dicht moeten, en dat tot minstens 19 november. Dat is één van de verstrengingen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

En die beslissing kan zowel op begrip als op onbegrip rekenen bij onze pretparken. Bij Bobbejaanland in Lichtaart begrijpt men die beslissing. “We zijn natuurlijk teleurgesteld, maar wij zijn geen medische experts. Als de virologen van mening zijn dat we het virus kunnen afzwakken door de pretparken te sluiten, dan leggen we ons daarbij neer. We nemen onze verantwoordelijkheid”, aldus commercieel directeur Peggy Verelst.

Quote Het park is volledig corona­proof. We hebben daarvoor heel wat inspannin­gen gedaan en keken daar ook streng op toe Stefaan Lemey, directeur van Bellewaerde

Bellewaerde in Ieper en Plopsa De Panne daarentegen begrijpen de beslissing om de pretparken te sluiten helemaal niet. “Ik ben in shock”, aldus Stefaan Lemey, directeur van pretpark Bellewaerde. “Dit is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. De overheid beslist zonder maar enig overleg dat we van vandaag op morgen de deuren moeten sluiten.” En dat terwijl er in het park nog niemand besmet geraakt is, zo klinkt het. “Het park is volledig coronaproof. We hebben daarvoor heel wat inspanningen gedaan en keken daar ook streng op toe”, zegt de directeur. Ook Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof had de sluiting niet verwacht: “De hele week al zijn we aan het overleggen met overheden en politici en dan horen we dat de pretparken moeten sluiten. Dat had ik helemaal niet verwacht.”

Maar de CEO van Plopsa haalt ook nog iets anders aan: “Opnieuw mogen dierentuinen open blijven en gaan pretparken dicht. Zoiets kan ik niet begrijpen. Onze parken draaien al het hele seizoen op amper één derde. Voor Plopsaland De Panne betekent dat maximaal 5.500 bezoekers per dag. Er zijn dierentuinen in ons land die per dag over de 10.000 mensen gaan.”

Investeringen

Ze halen ook aan dat ze de laatste maanden tal van investeringen hebben gedaan in hun parken, en dat de kosten blijven oplopen. “Tot gisteren zou ik gezegd hebben dat alle investeringen doorgaan, maar vandaag weet ik het niet meer. Wij kunnen geen geld blijven toveren, hé!”, klinkt het bij Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. Ook Bellewaerde had heel wat investeringen gedaan om van de komende halloweenperiode een mooi en veilig evenement te maken. Maar dat is dus een maat voor niets, zo blijkt nu.

Quote We hebben bewust onze centen gestoken in decorstuk­ken die volgend jaar ook nog zeker bruikbaar zijn. De meeste bezoekers hebben die bovendien nog niet gezien dus dat is alvast geen probleem Peggy Verelst, commercieel directeur van Bobbejaanland

Ook Bobbejaanland investeerde meer dan 175.000 euro in een spectaculaire Halloween om het verloren jaar toch nog wat goed te maken. “We hebben bewust onze centen gestoken in decorstukken die volgend jaar ook nog zeker bruikbaar zijn. De meeste bezoekers hebben die bovendien nog niet gezien dus dat is alvast geen probleem.” De investering van ruim 175.000 euro is dus niet geheel verloren en daar trekt het parkbestuur zich aan op.