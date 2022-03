Van overnachten in een voormalig café tot genieten langs de Scheldeboorden: 25 tips om te doen langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen

Doel Straten van Doel worden decor voor gloednieuw muziekfes­ti­val: “De locatie is de grootste headliner”

Amper één dag na het historische akkoord voor een nieuwe toekomst voor Doel wordt al meteen de daad bij het woord gevoegd. Twee bekende festivalpromotoren slaan de handen in elkaar voor een gloednieuw elektronisch muziekfestival in de straten van Doel. Op zaterdag 17 en zondag 18 september worden duizenden bezoekers verwacht. Dit is echter niet naar de zin van het actiecomité Doel 2020 dat aankondigt er alles aan te doen om het festival tegen te houden.

16:26