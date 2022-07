Van latino dansen tot Gers Pardoel: ontdek hier 6 leuke doe-tips in de regio Antwerpen voor een geslaagde nationale feestdag

Regio AntwerpenOp 21 juli vieren we de nationale feestdag en dat betekent voor vele mensen ook een dagje vrijaf. Heb jij nog geen plannen, maar wil je ook niet gewoon thuiszitten? Dan helpen wij je op weg met zes leuke tips in de ruime regio rond Antwerpen. Van de dansbenen losgooien in Plein Publiek tot een optreden van Gers Pardoel in Kapellen. Er is voor elk wat wils.