Van lasershooten over poppentheater tot een potje kleurrijk lopen: Met deze tips haal je samen met je kinderen alles uit de paasvakantie

De paasvakantie geeft je weer even tijd om samen met kinderen op pad te gaan en te genieten van wat zorgeloze tijd met elkaar. Daarbij is het soms zoeken naar gepaste, kindvriendelijke bezigheden. Of jullie nu graag de natuur induiken, het liefst creatief bezig zijn of eerder een sportieve bezigheid zoeken; in heel Vlaanderen zijn er allerlei activiteiten te ontdekken. Wij selecteerden enkele topsuggesties en zetten ze even op een rijtje.

ANTWERPEN

Op die dagen dat het weer wat zachter wordt tijdens de paasvakantie, kijk je er wellicht naar uit om de mooiste plekjes in de natuur op te zoeken. Wil je daarbij niet enkel je ogen, maar al je zintuigen prikkelen? Dan is het Barrevoetspad in De Schorre in Boom echt iets voor jou? Trek je schoenen uit en wandel mee over het blotevoetenpad met verschillende ondergronden die aangenaam aanvoelen, zoals mossen, modder, zachte kiezels en wol. Daarnaast zijn er onderweg ook zo’n 300 kruiden en geurplanten aangeplant waaraan je kan ruiken, zoals kruiptijm, munt en citroenverbena. Op het einde van het 850 meter lange pad kan je de voeten wassen, opnieuw je schoenen aantrekken en nagenieten van dit heerlijke rustmoment.

Waar? Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom

Wanneer? Van 1 april tot 31 oktober

Prijs? Gratis

Zijn jouw kids altijd druk in de weer met LEGO-blokken en bouwen ze steeds knotsgekke constructies? Wat als je ze ook eens van het echte werk kon laten proeven? Dat kan bij de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen in Hoogstraten waar kinderen zelf een muurtje mogen metselen. Voor kinderen van 9 tot 12 jaar wordt daar tijdens de tweede week van de paasvakantie namelijk een dagje metsen georganiseerd. Een echte metser leert je kroost de kneepjes van het vak. Tijdens de workshop zetten de kinderen zelf een muurtje recht met echte bakstenen, mortel en een waterpas.

Wie? Voor kinderen van 9 tot 12 jaar

Waar? Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen, Karel Boomstraat 22, 2320 Hoogstraten

Wanneer? Maandag 11 april van 13 tot 16.30 uur

Prijs? 8 euro, schrijf je kinderen in via de ticketshop van de gemeente Hoogstraten. Meer info vind je hier.

Ga je liever met het gezin even zitten om te kijken naar een spetterende show? Dan is een bezoekje aan het circus alvast een aanrader. Bij Circus Pipo in Mechelen weten ze maar al te goed hoe ze hun publiek moeten verwennen. Met een mix van puur traditioneel circus en unieke sensationele acts is er voor elke circusliefhebber wat wils. Geniet mee van de acrobatische toeren en van de grappen en grollen van clowns tijdens deze wervelende show. Plezier voor het hele gezin verzekerd.

Wie? Voor iedereen

Waar? Parking Nekkerhal, Plattebeekstraat 1

Wanneer? Tot en met dinsdag 5 april 2022

Prijs? Vanaf 12 euro

Meer informatie en tickets vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

“Ze spreken tot de verbeelding, deze vliegende ufo’s.” De beschrijving die de bib van Merelbeke deelt voor een workshop in samenwerking met Fluxlab, leest alvast veelbelovend. Deelnemers leren een drone in de lucht houden, een hindernissenparcours afwerken en zelfs een spannende race tot een goed einde brengen.”

Waar? Bibliotheek, Dijsegem 1, 9820 Merelbeke

Wanneer? Dinsdag 5 april van 9.30 tot 12 uur

Prijs? 5 euro

Meer info via de website van de bib.

Je kinderen een paar dagen lang te laten genieten van een leuke mengeling van sport, dans en knutselen zal geen probleem zijn op het paaskamp van sport- en dansstudio Murobics in Evergem. Het kamp is er elke dag van 9 tot 16 uur, behalve op woensdag. Telkens is er ook een uurtje opvang voor en na het kamp. Bovendien is er ook een mogelijkheid tot overnachting. Het kamp kost 135 euro per week, 30 euro per dag of 15 euro voor een halve dag. Inschrijven is noodzakelijk.

Waar? Hofbilkstraat 18, 9940 Evergem

Wanneer? 4 tot 8 april 2022

Prijs? 135 euro per week, 30 euro per dag of 15 euro voor een halve dag

Meer info vind je hier.

Ben jij benieuwd naar het verhaal van de drie kleine biggetjes: Nif, Naf en Noef? Kom dan zeker kijken naar het Poppentheater Koekla in Beveren-Waas. Op een dag trokken de drie kleine biggetjes de wijde wereld in. Ze bouwden allemaal hun eigen huisje. Noef bouwde een huisje van stro, Nif bouwde er eentje van hout en Naf bouwde er eentje van steen. Maar de biggetjes moesten goed opletten, want de wolf ligt altijd op de loer. Zijn alle huisjes bestand tegen het blazen van de wolf? Deze prachtige voorstelling voor jong en oud, geïnspireerd op het klassieke sprookje, zorgt voor een onvergetelijke middag. De voorstelling vindt op zondag 10 april plaats in de Katholieke Kring.

Waar? Katholiek Kring (Pastoor Steenssensstraat 39) in Beveren-Waas

Wanneer? Zondag 10 april van 10.30 tot 11.30

Prijs? 8 euro

Meer informatie vind je hier.

Acht jaar of ouder en altijd op zoek naar avontuur? Ga dan de uitdaging aan en ga mee op avontuur tijdens de initiatie lasershooten in Geraardsbergen. Zet je helm op en neem je speelwapen in de hand terwijl je op zoek gaat naar het vijandige team om alle vijanden neer te schieten. Samen met je teamgenoten trotseer je de tegenstand op een afgesloten terrein tijdens een potje lasershooting. Je kan kiezen uit vijf sessies van één uur.

Waar? Provinciaal Domein De Gavers (Onkerzelestraat 280) in Geraardsbergen

Wanneer? Dinsdag 5 april van 14 tot 19 uur

Prijs? 2 euro

Meer informatie vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Iedereen haalt plezier uit het bouwen van LEGO. Als je daar programmeerbare bouwstenen in de vorm van een indrukwekkende robot aan toevoegt, kan je je pas echt uitleven. Leer tijdens deze workshop je eigen robotvriend, Vernie, in elkaar zetten in Oostende. Bouw de robot helemaal zoals jij dat wil. Je kan tegen de robot praten en dan zal hij zijn humeur tonen met gezichtsuitdrukkingen, hij kan pijltjes afvuren, gebaren maken, dingen oppakken en nog zoveel meer. Als je een Android-smartphone heb, breng deze dan zeker mee. Een namiddag vol leerrijk plezier gegarandeerd! Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Waar? Duinkerkseweg 16, Oostende

Wanneer? Woensdag 6 april van 14.30 tot 17.30 uur

Contact? 059/36.09.78 of info@astropolis.be

Meer info en inschrijven kan hier.

Een rondje lopen wordt een stuk leuker wanneer het een groot kleurenfestijn wordt. Precies dat is wat je kan verwachten bij de Rainbow Fun Run in Poperinge. De Rainbow Fun Run is een recreatieve loopwedstrijd georganiseerd door vier studenten Sport & beweging. Je loopt een parcours van 5 kilometer door de straten van Poperinge. De deelnemers worden onderweg bestrooid met kleurenpoeders en zorgen zo voor een kleurrijke finish. Ook moet je obstakels overwinnen zoals springkastelen en legernetten doorheen het parcours. Een fijne activiteit voor de zowel de enthousiaste jongere als de hobbyloper.

Waar? Grote Markt, 8970 Poperinge

Wanneer? Zondag 3 april vanaf 10 uur

Contact? info@rainbowfunrun.be

Meer informatie vind je hier.

VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL

Een hele paasvakantie lang speel- en skateplezier kun je beleven bij Easter Fun in Wezenbeek-Oppem. In de Sportpleinstraat wordt er door de dienst Cultuur, Jeugd en Sport een grote skate- en speelzone opgebouwd. De parking wordt omgetoverd tot skatezone, waar je onder meer een miniramp, een quarterpipe, een skate ledge en een skate rail vindt. Wie geen skateboard heeft, kan er ter plaatse eentje lenen. In de speelzone op het grasveld kan je je gang gaan op allerlei speelwagens en er staat een gigantisch opblaasbaar hindernissenparcours. Het is ook meteen een ideale plek voor een gezellige picknick. Bij slechte weersomstandigheden zal de speelzone helaas dichtblijven, de skatezone zal wel steeds geopend zijn.

Waar? Voetbalveld KFC Wezembeek (Sportpleinstraat 20, Wezembeek-Oppem)

Wanneer? Van maandag 4 tot vrijdag 15 april, elke dag van 10 tot 19 uur

Prijs? Gratis

Meer informatie vind je hier.

De dierenliefhebber zal helemaal aan zijn trekken komen tijdens de beversafari in Leuven. Je stapt aan boord van een packcraft - een soort bootje - om het werk van de beestjes te aanschouwen. Onderweg leer je alles over het leven van de bever en ontdek je Leuven op een andere manier. Ervaring met packcrafts is niet nodig, maar aangepaste kledij is wel aangeraden. De beversafari is een initiatief van Fagus Outdoor. Zij maken er een geweldige daguitstap van voor jong en oud. Je vertrekt in Leuven met de trein naar Korbeek-Dijle. Van daaruit maak je een tocht met je packcraft, terug tot in Leuven.

Waar? Station Leuven (Martelarenplein)

Wanneer? Zondag 17 april, van 9.15 tot 17 uur

Prijs? 75 euro

Meer informatie vind je hier.

LIMBURG

Ben jij tussen acht en twaalf jaar oud en heb je altijd al eens hockey willen spelen? Of kan je al goed hockeyen en ben je op zoek naar iets specialers? Kom de Glow in the Dark Hockey in Dilsen-Stokkem dan eens uitproberen. Met behulp van blacklights, lichtgevende lijnen en fel gekleurde attributen verandert een normaal hockeyspel al snel in een unieke belevenis. Breng zeker sportieve kledij, binnensportschoenen, een tussendoortje, een drinkbus en een effen witte T-shirt om te beschilderen mee.

Waar? Sporthal De Spil (Koning Boudewijnplein 1) in Dilsen-Stokkem

Wanneer? Woensdag 13 april van 13 tot 17 uur

Prijs? 5 euro

Contact? wvc@dilsen-stokkem.be of 089/79.08.90

Meer informatie vind je hier.

