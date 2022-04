Van huisgemaakt in Nieuwpoort tot een viergangenmenu in Hasselt: 64 adresjes voor een heerlijke paasbrunch

Het is weer bijna Pasen en daar hoort natuurlijk een uitgebreide paasbrunch bij. Versgebakken broodjes in de natuur, zoete koffiekoeken in een hippe ontbijtzaak of een heel ontbijt aan huis geleverd: het kan allemaal. Wij bundelden de beste adresjes uit heel Vlaanderen.

ANTWERPEN

Antwerpen: Patisserie Lints

Een echte klassieker in Antwerpen op het vlak van ontbijtjes is Patisserie Lints, gelegen in de buurt van het bruisende Mechelseplein. Hier kan je tekenen voor een stevige brunch op paaszondag (paasmaandag gesloten) en dat de hele dag lang. Voor 29 euro per persoon krijg je een torentje met croissants, brood, minipistolets en minikoffiekoekjes. Daarnaast voorziet Lints ook een zachtgekookt eitje, gerookte zalm, zure room en verschillende soorten beleg om je helemaal tegoed aan te doen. En uiteraard kan je ook nog genieten van enkele lekkere chocolade paaseitjes die heerlijk smaken bij een kop koffie. Vier je Pasen liever thuis? Dan kan je jouw ontbijtje en je chocolade ook afhalen na bestelling via de webshop.

Waar? Vleminckveld 68, 2000 Antwerpen

Wanneer? Zondag 17 april 2022 van 7 tot 15.30 uur

Prijs? 29 euro per persoon (exclusief dranken), een paasmand kost je 65 euro voor twee personen

Contact? 03/226.91.34

Meer informatie op tearoomlints.be.

Houtvenne (Kempen): Ontbijtshop.be

Volledig scherm Ontbijtshop.be brengt de paasbrunch tot bij je thuis. © Ontbijtshop.be

Liever rustig bij je thuis brunchen, zonder de handen uit de mouwen te steken? Ontbijtshop.be levert aan huis in de Zuiderkempen en Vlaams-Brabant, maar je kan er ook voor kiezen om je ontbijtmand af te halen. In het pakket kan je onder meer tomaat-mozzarella spiesjes en yoghurt met granola terugvinden. Daarnaast krijg je lekkere koffiekoeken, versgebakken broodjes, lekkere charcuterie en enkele verrassende extraatjes zoals surimisalade en crispy baconsalade. De paashaas voorziet je ook van chocolade paaseieren en een verrassingsdessertje. Dit alles valt perfect te combineren met schuimwijn, die je erbij kan bestellen. Op aanvraag kan je ook een vegetarisch alternatief bekomen. Speciale voedingswensen of allergieën moet je aangeven bij het bestellen.

Waar? J. Verlooyplein 28, 2235 Houtvenne

Wanneer? Zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 april 2022

Prijs? 61 euro

Contact? 0476/06.76.43 of ontbijtshop@gmail.com

Meer informatie op ontbijtshop.be.

Mechelen: ontbijten voor de natuur

Volledig scherm Bestel je ontbijt bij Battle 4 Nature en draag bij aan het onderhoud van natuurgebied Den Battelaer. © Battle 4 Nature

Een paasontbijt waar je tegelijk een goed doel mee steunt? Daar zorgt Battle 4 Nature (B4N) voor. De voorbije jaren organiseerde B4N al een eetdag, een jeneverwandeling en enkele andere activiteiten om aankopen voor het onderhoud van het Mechelse natuurgebied Den Battelaer te financieren. Dit jaar werd er gekozen voor een paasontbijt aan huis. Bij het ontbijt zitten naast pistolets, beleg en koffiekoeken, maar ook een yoghurtje en chocolaatjes. Je kan ook extra’s bestellen, zoals een boeketje bloemen, een fles cava of pannenkoeken. De ontbijtboxen worden geleverd op paaszondag 17 april 2022 tussen 8 en 10 uur. Woon je niet in Heffen, Leest of Mechelen? Dan kan je zelf je bestelling afhalen tussen 8 en 10 uur op de speelplaats van GO Spiegel, Ten Moortele 3, 2811 Leest.

Waar? Speelplaats GO Spiegel, Ten Moortele 3, 2811 Leest

Wanneer? Zondag 19 april 2022 tussen 8 en 10 uur

Prijs? 19 euro per persoon, 9 euro voor kinderen

Contact? battle4nature@gmail.com

Meer informatie op de Facebookpagina van Battle 4 Nature.

OOST-VLAANDEREN

Au toi in Brakel

Volledig scherm Au toi in Brakel © Au toi

Op Pasen en paasmaandag, 17 en 18 april, zorgt Au toi ook voor een uitgebreide paasbrunch om af te halen. De paasbrunch bestaat uit een heerlijk viergangendiner startend met een aperitief, koffiekoekjes, fruitsalade en allerlei charcuterie. Vervolgens kan je als voorgerecht kiezen tussen verschillende soorten platte kaas, rundstartaar en aspergebereidingen. Het voorgerecht wordt gevolgd door een hoofdgerecht dat bestaat uit asperge à la flamande, rivierkreeft of hoeve-ei. Afsluiten doe je met een zoet dessertplankje, home-made snickers, macarons of met hazelnootboter bereide citroen. Voor kinderen is er een aangepast menu voorzien.

Waar? Tenbossestraat 72 in Brakel

Wanneer? Op 17 en 18 april

Prijs? 55 euro

Contact? E-mail: contact@autoi.be of tel. 055 42 07 05

Meer informatie via de website.

Tartinne in Sint-Niklaas

Volledig scherm Tartinneke in Sint-Niklaas © Tartinneke

Bij Tartinneke kan je op elk moment van het jaar terecht voor een heerlijk geurend kopje koffie, lekkere zoetigheden en een uitgebreid ontbijt of gevarieerde lunch. Zowel binnen als buiten geniet je van de gezellige setting. Op zondag 17 april en maandag 18 april organiseert het Tartinneke een leuke paasbrunch waarbij je samen met je familie kan genieten van allerlei lekkernijen. Zo krijg je onder andere een groot assortiment aan brood, paassalade, bruschetta, garnaalcocktail, yoghurt met speculaascrumble en natuurlijk ook overheerlijke paaseitjes. Voor kinderen is er een alternatief voorzien aan 15 euro per kind.

Waar? Regentieplein 2 in Sint-Niklaas

Wanneer? Op 17 en 18 april

Prijs? 29.50 euro

Contact? E-mail: tartinneke123@gmail.com of tel. 0494/15.90.95

Meer informatie vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

KaZa MYJO in Nieuwpoort

Volledig scherm Paasbrunch © KaZa MYJO

KaZa MYJO is een kleine, gastvrije ontbijt-, lunch- en brunchzaak, met oog voor detail. Hier is alles dagvers, homemade, lokaal en artisanaal. Pascal en Heide baten de zaak sinds 2017 uit met hun zoon Jonathan. Op paaszondag en -maandag serveren ze, naast hun KaZa MYJO’S ontbijt, ook een paasbrunch. Hier wordt je van begin tot einde in de watten gelegd. Na een glaasje prosecco is het tijd voor het MYJO’S ontbijt, daarna komen er enkele lunchgerechtjes op tafel om af te sluiten met een homemade paasgebak. Je kan ook een lekker ontbijt (22 euro per persoon en 13 euro voor kinderen) of een paasbox (30 euro) afhalen. De box is gevuld met lekkere chocolade, een smoothie en een huisgemaakt paasgebak.

Waar? Marktstraat 45, 8620 Nieuwpoort

Wanneer? Op 17 en 18 april

Prijs? 22 euro per persoon, paasbox voor 30 euro.

Contact? kazamyjo@gmail.com

Meer informatie op www.kazamyjo.com

Twin’s in Tielt

Volledig scherm Twins in Tielt. © Twins

Tweeling Charlotte en Geraldine Lycke verwelkomen je samen met Kenny Perquy in Twin’s op de markt van Tielt. Op paasmaandag kan je bij hen terecht voor een overheerlijk paasontbijt. Op andere dagen kan je kiezen voor een deugddoend ontbijt (luxueus met vers fruitsap, American Pancakes en nog veel meer) of een goed vullende lunch met ambachtelijke ingrediënten. Smul van bagels, toast, quiches en frisse salades. Twin’s verzorgt alles wat je nodig hebt om je dag goed in of verder te zetten. Een ontbijtbuffet op zondag kost 27 euro per persoon.

Waar? Markt 3, 8700 Tielt

Wanneer? Op 17 en 18 april

Prijs? 27 euro

Contact? 051/69.30.40 of info@twindesserts.be

Meer informatie op www.twins-tielt.be

LIMBURG

Het Smaaksalon in Hasselt

Volledig scherm Het Smaaksalon in Hasselt brunch © Het Smaaksalon

Bij Het Smaaksalon in Hasselt ben je elke zondag welkom om te genieten van een uitgebreide brunch bestaande uit drie overheerlijke gerechten. Ter gelegenheid van Pasen kan je op zaterdagavond of op zondagmiddag van het paasweekend ook reserveren voor het overheerlijke paasmenu. Je raakt helemaal in de gezellige paassfeer dankzij de sfeervolle pianomuziek van Jo Nicolai en een gevarieerd viergangenmenu. Het voorgerecht bestaat uit een salade van asperges, erwten en radijs met daslookmayonaise en scampi. Het hoofdgerecht is een filet van hoevekip met voorjaarsgroenten en een gevogeltekroketje of vis van de dag. Tussen de twee gerechten geniet je van asperges met mimosa van ei, peterselie en croutons. Afsluiten doe je met een originele tiramisu van advocaat en mokka-ijs.

Waar? Maastrichterstraat 61-63 in Hasselt

Wanneer? Zaterdagavond 16 april of zondagmiddag 17 april

Prijs? 65-75 euro

Contact? E-mail: info@smaaksalon.be of tel. 0490/56.62.99

Meer informatie via de Facebookpagina.

VLAAMS-BRABANT

MerkAto in Aarschot

Volledig scherm Paasbrunch © MerkAto

Sinds december 2019 mogen Ellen Janssens (32) en Kenneth De Vos (33) zich de uitbaters van MerkAto noemen. MerkAto gaat voor het totaalpakket: je kan bij hen terecht voor ontbijt, brunch én diner. Op zondag 17 en maandag 18 april organiseert MerkAto een paasbrunch. Dan kan je aanschuiven voor een assortiment brood, een mix van charcuterie en kazen, een miniworstenbroodje, een wrap met gerookte zalm en nog veel meer. Er is ook appel-gembersap en je krijgt een warm drankje naar keuze.

Waar? Grote Markt 7, Aarschot

Wanneer? Op 17 en 18 april

Prijs? 30 euro

Contact? Via Facebook of op het nummer 016/90.16.86

Meer informatie vind je hier.

Paasbrunch in het veld in Pepingen

Volledig scherm Fruitbedrijf Vandersmissen - Crispel Groenten & Fruit uit Pepingen © Vandersmissen - Crispel Groenten

Fruitbedrijf Vandersmissen - Crispel Groenten & Fruit in Pepingen verkoopt dit jaar voor het eerst paasbrunches. Die kan je gewoon mee naar huis nemen, maar er is ook een formule om Pasen dit jaar extra speciaal te maken. Zo kan je van je brunch gaan genieten aan de idyllische vijver, middenin de Pepingse velden op zaterdag 16, zondag 17 of maandag 18 april. In de box vind je onder meer minikoffiekoekjes en minibroodjes, hartig en zoet beleg, versgeperst fruitsap, American pancakes, quiche en een gebakje.

Waar? Lossestraat 3D, Pepingen

Wanneer? Op 16, 17 en 18 april

Prijs? 35 euro

Contact? Bestellen kan hier

Meer informatie vind je via de website.

