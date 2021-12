Van het hele dorp decoreren tot kerstkaartjes maken voor zieke vriendjes: deze (jonge) Vlamingen bezorgen hun medemens een warme kerst

Er is meer dan alleen maar De Warmste Week in Vlaanderen. Ook los van de georganiseerde acties tonen mensen zich van hun beste kant. Verenigingen of geëngageerde personen startten een actie op om degenen die het iets minder breed hebben een hart onder de riem te steken. Van cadeaus verzamelen voor kansarme gezinnen tot een inzamelactie voor een dierbare die met een ernstige ziekte kampt; over heel Vlaanderen verschijnen er hartverwarmende initiatieven. Wij zetten enkele bijzondere weldoeners even in de bloemen.

Antwerpen

Het hele dorp voorzien van een mooie eindejaarsdecoratie klinkt als onbegonnen werk. Maar Yanissa (12) uit Wechelderzande zag het als de ultieme manier om iedereen in de gemeenschap extra steun te bieden. Zij besloot om tijdens haar uitbolweek voor de kerstvakantie alle 1.700 brievenbussen te vullen met een decoratiestukje. “Ze heeft er ook enkele grotere exemplaren gemaakt”, vertelt trotse papa Mario Dames. “Die gaan we overhandigen aan de handelaars en aan het woonzorgcentrum Lindelo. Ze heeft al veel positieve reacties gekregen. Iedereen vindt het hartverwarmend.”

Zes vriendjes uit Loenhout verkopen kaartjes voor hun vriendjes Lou en Sete.

Een mooie actie op poten zetten, dat is zelfs voor de allerjongsten geen probleem. Zo knutselden zes vriendjes uit Loenhout — Bent, Rein, Margo, Fonne, Cisse en Nelles — ‘warme kaartjes’ in elkaar die ze vervolgens verkopen ten voordele van hun zieke vriendjes Lou (8) en Sete (10). Vorig jaar wist dit initiatief maar liefst 3.115 euro in te zamelen, maar dit jaar hopen ze daar nog boven te gaan. Sete lijdt aan de ziekte van Gorham, een zeer zeldzame ziekte die ervoor zorgt dat de lymfevaten uitzetten en woekeren. Lou lijdt aan Duchenne-spierdystrofie, een erfelijke ziekte die de spieren aantast en verzwakt. “Met onze Warme Kaartjes willen we Lou en Sete een hart onder de riem steken in de strijd tegen hun ziekte”, vertelt Bent. “We willen in de toekomst nog zoveel mogelijk plezier maken met hen.” De opbrengst gaat integraal naar het Duchenne Parents Project en LGD Alliance Belgium.

Oost-Vlaanderen

Voor kinderen in armoede is het niet vanzelfsprekend om een kerstgeschenk te krijgen. Om toch iedereen dat magische kerstgevoel te bezorgen, begonnen Diëgo Trivier en Wendy Van Landeghem, uitbaters van ‘t Frituurke in de Kerkstraat in Aalst, een inzamelactie. “Speelgoed, een puzzel, een leesboek... Pak ze mooi en en breng de cadeaus bij ons in de zaak in Aalst”, zegt het koppel. “In de week van 20 tot 25 december mogen gezinnen die hun kinderen geen kerstcadeau kunnen kopen, het geschenk ophalen in onze zaak, waar ook de kerstman aanwezig zal zijn.” De oproep werd zeker gehoord, gezien er vele cadeautjes onder de kerstboom verschenen. “We zijn zo dankbaar en sprakeloos voor de warmte die we voelen onder de Aalstenaars, die ons helpen ondersteunen om ons project ‘Het geluk van een kind’ te volbrengen.”

De uitbaters van 't Frituurke zamelen cadeautjes in.

Net zoals vorig jaar besloot vzw ‘T ruilrekje in Berlare om ook een kerstactie voor kansarme gezinnen op te zetten. Samen met AD Delhaize en Pizza Heat, allebei gelegen langs de Emiel Hertecantlaan, willen ze pakketten samenstellen die gezinnen in nood kunnen ophalen. Voor 25 euro kun je bij de lokale handelaars een vooraf samengesteld pakket aankopen. “Deze pakketten blijven dan in de winkel en worden nadien opgehaald om aan de gezinnen te kunnen geven die er nood aan hebben", klinkt het. “Dit kan gaan om verzorgingsproducten, speelgoed of andere middelen die nodig zijn om de gezinnen een lach te bezorgen tijdens de kerstperiode.”

West-Vlaanderen

De 9-jarige Eduard Heyselberghs uit Zedelgem heeft zijn schoolgenoten van De Klimtoren in Jabbeke opgetrommeld om centen in te zamelen. Allesbehalve zomaar voor een goed doel: Eduard grote zus Juliette (13) kampt immers met het zeldzame syndroom van Dravet. “Op een dag nam hij me mee naar schooldirecteur Rebekka", zegt zijn mama. “Eduard was blijkbaar zelf met het idee op de proppen gekomen om een actie op poten te zetten voor De Kade, waar Juliette zorg krijgt. Uit dankbaarheid voor de leerkrachten en opvoeders.”

De 9-jarige Eduard (midden op de foto) zamelt samen met z'n schoolgenoten van De Klimtoren geld in voor z'n zus Juliette.

Ook in De Panne toonden kinderen vlak voor de verlengde vakantie hun groot hart. Alle klassen van basisschool De Tuimelaar, van de peuters tot de leerlingen van het zesde leerjaar, speelden voor één keer zelf kerstman. Ze knutselden zelf kaartjes in elkaar en deden ze op de post.

Met de kerstmuts op verwenden de kinderen van De Tuimelaar de buurt met een leuk kaartje.

Wanneer je lekker snoepgoed in huis kunt halen en tegelijkertijd een goed doel steunen, dan wint iedereen. Dat moet Vives-studente Stéphanie Waeyaert (20) uit Kortrijk hebben gedacht toen ze haar snoepverkoop startte. Al de opbrengsten gaan naar G-Voetbal Kortrijk. Stéphanie was bijzonder onder de indruk van de passie van de voetballertjes en hoe hecht ze waren als groep. “Jammer dat het vaak een vergeten groep blijft”, zegt ze. “Want deze jongeren hebben evenveel rechten op ontplooiing. Ze beleven via hun geliefde sport vreugde en tegenslag, ze leren wat vriendschap is en ze leren met elkaar en met leiding omgaan.”

Stéphanie Waeyaert, met een zakje snoep

Eveneens in Kortrijk startten Artsiom Sergeyovich (27), Laurent Poulain (28) en Tien Nguyen (28) Kerstnacht op. Die vereniging verkoopt en levert kerstbomen aan huis. De opbrengst gaat naar De Rijzende Ster, een tehuis voor bijzondere jeugdzorg in Kuurne. “Voor veel kwetsbare kinderen betekent Kerstmis niet dromen van gezellig thuis zijn met familie en hopen op een lading cadeautjes of een verre reis. We hopen hen met deze actie te ondersteunen, zodat ze toch nog iets extra’s kunnen doen”, zegt Tien Nguyen. En in het vlakbijgelegen Anzegem kan je een cadeautje onder de kerstboom van een kwetsbaar gezin laten belanden dankzij Voedselbedeling ’t Winkelke.

Limburg

In plaats van voor elkaar een pakje te kopen, zamelden de leerlingen van Sint-Jan in Berbroek (Herk-de-Stad) geld in voor ‘Pakje van mijn Hart’, een solidariteitsactie van radiozender JOE. “We hebben uiteindelijk voor 180 euro cadeaus kunnen kopen bij ‘Pakje van je Hart”, vertelt juf Tine. “Via de afbeeldingen op onze ramen konden de kinderen en hun ouders zien welke cadeaus we allemaal gekocht hebben.”

De leerlingen van basisschool Sint-Jan in Berbroek kiezen dit jaar cadeautjes voor kansarme kinderen.