Van “er zullen veel zaken failliet gaan” tot “we zullen overleven, ‘commercanten’ zijn vechters”: zo staan onze ondernemers ervoor Redactie

20 augustus 2020

14u30 0 Het coronavirus, de lockdown, de versoepelingen van de regels die vervolgens weer verstrengd werden: ondernemers kregen dit jaar al heel wat te verduren. Wij vroegen in heel Vlaanderen hoe het vandaag met hen gaat, en hoe zij de onzekere toekomst tegemoet zien.

Limburg

Met de Hasseltse middenstand gaat het best goed. De ondernemers proberen te redden wat er te redden valt. En we kunnen eigenlijk zeggen dat ze heel optimistisch blijven. Zo klinkt het bij Davy Rosiak van bakkerij PEAS: “Hoe de zaken draaien? Wel... Goed, eigenlijk.” De plannen om uit te breiden naar Antwerpen, Gent en Maastricht – de handtekening zou gezet worden op de dag dat de lockdown werd afgekondigd – staan eventjes on hold. Maar dat laat hij niet aan zijn hart komen. In de Truiense groenten- en fruitwinkel Den Hof van Dieter Porrey (30) klinkt het anders. Daar starten ze in september wél met een tweede zaak. “Mensen zijn aan het koken geslagen tijdens de lockdown en hebben de smaak te pakken.”

Mensen zijn bezorgd. Ze denken dat het niet veilig is om te shoppen Julie de Werdt van Twenty Second Vintage (Hasselt)

In de kledingzaken zijn ze iets minder enthousiast. Julie de Werdt van Twenty Second Vintage, een winkel in tweedehandskledij in Hasselt, hoopt dat de mondmaskerplicht snel weer verdwijnt. “Ik merk dat mensen sneller naar Nederland trekken omdat daar minder regels gelden. En omgekeerd zie ik onze noorderburen hier nog nauwelijks.” Bij Karine Valy van La Bottega klinkt dan weer dat het heel rustig is. “Mensen zijn dan ook bezorgd. Ze denken dat het niet veilig is om te shoppen.” En ook in Sint-Truiden horen we hetzelfde. “De klanten hebben schrik om het virus op te lopen. Wat nog erger is: ze hebben minder kleding nodig omdat alle evenementen, feestjes en vakanties grotendeels afgeschaft werden. Bovendien is het passen mét mondmasker voor de meeste vrouwen een probleem”, aldus Esther Craninx (40) van de dameskledingzaken Caleche en Decadence de Luxe in de Truiense binnenstad.

Vlaams-Brabant

Bij Lingerie Krislyne langs de Brusselstraat in het Vlaams-Brabantse Groot-Bijgaarden zijn ze ook niet zo heel tevreden. “De eerste weken waren we enorm teleurgesteld”, vertellen Nina Brusselmans (27) en haar mama Chantal Ermens (52). “Wij verkopen hier tijdens de zomermaanden vooral badkledij. Maar praktisch niemand gaat nu op reis naar het buitenland, waardoor er een hele collectie blijft liggen.” In het Leuvense, bij modezaak Profiel, zijn ze daarentegen enorm hoopvol. “Ons vast cliënteel blijft komen”, beaamt Hannah Seghers (32), die de zaak samen met haar mama Mieke Desmet uitbaat. “Klanten kopen ook gerichter én meer. Ze willen duidelijk de lokale handelaar steunen.”

Al die shoppende mensen ontspannen vervolgens graag met een drankje. Bij Coffeebar Noir in de Leuvense Naamsestraat zit er aardig wat volk: een tiental klanten op het terras, een twintigtal binnen en nog eens een zestal mensen aanschuivend aan de bar. “Toch vrees ik voor de winter”, zegt barista Kris Van Guyse (44).

De restaurants waren lang dicht, dus zijn wij al enkele maanden de ‘place to be’ Rik De Deken van de culinaire slagerij OX (Leuven)

Gelukkig is het niet overal kommer en kwel. Rik De Deken (32) en Fran Helsen (29) openden zo’n vier jaar geleden de culinaire slagerij OX in het centrum van Leuven. Een lange rij staat buiten aan te schuiven tussen de speciaal daarvoor geplaatste hekken. “Ik heb al tonnen gehakt verkocht”, zegt Rik enthousiast. “De restaurants waren lang dicht, dus zijn wij al enkele maanden de ‘place to be’.” Een iets of wat andere branche, maar bij Nerd Candy in Vilvoorde – waar ze snoep verkopen en dus mochten openblijven zoals alle winkels met voedingswaren dat konden – zagen ze in het begin de verkoop snel stijgen. “Wij maakten Netflix-pakketten. Ideaal voor in je luie zetel, je mocht toch niet buitenkomen. Nu zien we wel weer een lichte daling.”

Oost-Vlaanderen

Ook in Lokeren moesten Frank De Nul en Cindy Vermeulen van Vleeshal De Nul een tandje bijsteken. “Twee uren vroeger beginnen en extra uren draaien op onze sluitingsdag waren toen geen uitzondering”, vertelt Frank. “Tijdens de lockdown waren de horecazaken gesloten en staken heel wat mensen meer zelf de handen uit de mouwen in hun keuken.”

In Oudenaarde, in hartje Vlaamse Ardennen, staat het leven elk jaar even in het teken van de koers. Maar u raadt het al, ook hier kwam corona de sfeer verpesten. Hilde Speleers van de Leupegemse B&B Hof ter Kammen kan erover meespreken. Haar gastenverblijf zat tot eind oktober volgeboekt door wielerploegen. “Tot 1 juli moesten we sowieso sluiten, maar die ploegen hebben zelf ook alle boekingen daarna afgezegd: ineens stond ons reservatieboek helemaal leeg”, getuigt Hilde.

Hoe de coronacrisis je zaak een andere wending kan geven, kan Peter Verlinden, de bekendste ijsventer van Oudenaarde getuigen. Toen zoals alle horecazaken ook zijn tearoom aan de Nederstraat moest sluiten, mocht Peter aan het raam wel ijsjes blijven verkopen. En dat heeft hem uiteindelijk geen windeieren gelegd: op de bijna enige plek in Oudenaarde waar wandelaars en fietsers een verfrissing konden kopen, stonden ze vaak in een lange rij aan te schuiven. Inventief zijn, ook Bart De Langhe van Guntro’s Partyrent, een Lokers verhuurbedrijf voor feesten en evenementen, kan daar van meespreken. Hij zag al 400.000 euro in rook opgaan. “Al onze tafels, stoelen, tapkasten en frigo’s staan stof te vergaren.” Hij bouwde eigenhandig handenwassers voor scholen en bedrijven. “Hopelijk zijn ze allemaal verhuurd tegen de winter om toch een deel van onze vaste kosten te kunnen betalen.”

Antwerpen

In Mechelen is Brigitte Huysmans, de oud-medewerkster van patisserie Verstraelen die in november nog maar de bakkerswinkel in de Boucherystraat, overnam, ronduit positief. “Aanvankelijk was er wel wat paniek ja. Een lockdown zou ik niet hebben overleefd, maar ik heb het geluk dat ik in de voeding zit. Voor de horeca hou ik wel mijn hart vast”, vertelt ze.

En inderdaad. In Brasschaat opende Ben Lelie (45) op 20 februari het pop-upcafé ‘bBs’... Drie weken later moest hij de deuren alweer sluiten. Ook na de lockdown verliep niet alles van een leien dakje. “Het was moeilijk. Mijn café is één grote toog, maar niemand mag eraan zitten. Met de tafels van 15 ging het even goed, maar de tafels van maximaal 4 personen zorgde voor een terugval. Nu is dat met de tafels van 10 weer beter”, vertelt de uitbater.

Wij zullen dit wel overleven, we bestaan al zeven jaar, maar er zullen enorm veel zaken failliet gaan, die nooit meer gaan terugkomen Caroline Stasseyns en Michaël Rewers van Bistrot Du Nord (Antwerpen)

Hetzelfde verhaal in Willebroek, maar dan met een kledingzaak. Ann Fauconnier van kledingzaak The Tree plande immers een grote verbouwing en bracht haar zaak daarom tijdelijk onder in een pop-uppand. “We openden de deuren van ‘Pand 105' op 4 maart en moesten twee weken later alweer sluiten. Ik ben snel gestart met online-verkoop, en kon zo toch nog wat inkomsten recupereren. Na de heropening waren de klanten gelukkig erg nieuwsgierig naar het nieuwe interieur. Het is hier nu niet héél druk, maar overleven lukt net op deze manier. Ook hier slaan we ons wel door, ‘commerçanten’ zijn nu eenmaal vechters.”

“Wij zullen dit wel overleven, we bestaan al zeven jaar, maar er zullen enorm veel zaken failliet gaan, die nooit meer gaan terugkomen”, klinkt het ook in Antwerpen, bij Caroline Stasseyns en Michaël Rewers van Bistrot Du Nord. “Dit is sowieso voor elke horeca-uitbater een moeilijke periode, maar de Antwerpse horeca heeft het extra zwaar.” Een tweede lockdown zou dus voor vele uitbaters de doodsteek zijn. Niet alleen voor de horeca, maar ook veel kledingzaken. Zo klinkt het bij Geert Aerts van kledingzaak MANMADE in Heist-op-den-Berg.

West-Vlaanderen

Zoals eerder al bleek, veel ondernemers zaten niet stil tijdens de lockdown. Zo ook Charlotte Van Eeghem uit Oostende niet. Ze lanceerde een webshop voor haar kinderlifestyleshop Lolotte, om zo misgelopen inkomsten te recuperen. Juwelier Stefaan Vandromme (63) uit Ieper probeerde zijn juwelen via sociale media aan de man te brengen. “Maar mensen willen wat ze kopen graag eerst eens zien”, zegt dochter Charlotte. Bij Ruth Walleyn van Couleur Locale in Knokke was de extra aandacht voor de webshop en sociale media wel meteen een groot succes. De online verkoop verdrievoudigde.

Bij de West-Vlaamse horeca horen we gemengde reacties. Philippe Le Loup van Poules Moules zit bijvoorbeeld in met de Brugse hotels. “Wie enkel op toeristen mikt, krijgt harde klappen. En de moeilijkste periode komt volgens mij nog. Nu is het nog leuk om buiten te zitten, maar wat als het winter wordt? Dan is er nog minder capaciteit en komen er minder dagjestoeristen. Nee, we zijn er nog lang niet vanaf.” Ook Gil Tossins van traiteur en delicatessenzaak Cuisine Tossins in Roeselare klinkt negatief. “Wie kwam, kocht wel wat, maar op dat moment waren we zowat al onze leveringen aan bedrijven kwijt en werden evenementen uitgesteld. Na de heropening van de winkels, ging het beter, maar toch is er minder volk dan normaal.” In Knokke zaten de laatste weken de terrassen en restaurants meestal wel goed vol. “Wij mogen zeker niet klagen”, bevestigt Ignace De Savoye van restaurant De Savoye. Ook Arno Depoorter en Hermien Vermeulen van restaurant Passage in Poperinge zeggen het druk te hebben.

Net zoals we al eerder horen is de mondmaskerplicht op vele plaatsen een groot nadeel. “Ik vrees een beetje dat shoppers tegenwoordig voor een middagje shoppen sneller kiezen voor een stad waar ze tussen het winkelen en tafelen door géén masker moeten dragen. Dat het in de winkels moet en in de cafés, daar kan ik me dan wel in vinden”, zegt Kortrijks café-uitbater Joachim Delvaux. Lucrece Vanderhaeghe van dameskledingwinkel Iris Boetiek in Diksmuide vindt de mondmaskerplicht ook geen slecht idee. Ze is alleen géén fan van het alleen winkelen. Diezelfde oproep om het funshoppen weer toe te laten klinkt ook bij Marijke Maes van Schoenen Mayfair in Tielt.

Veel mensen dachten dat ze niet op vakantie zouden mogen en investeerden dan maar in een goede fiets Joris Deconinck (59) van Cool Elektro Cycles (Waregem)

Tot slot: bij de fietshandelaars staat 2020 nu al overal te boek als een absoluut recordjaar. “Tijdens de lockdown stond de telefoon roodgloeiend en twee weken na de heropening was het grootste deel van de voorraad er al door”, geeft Dries Marichael van Vega Bike in Tielt toe. “Veel mensen dachten dat ze niet op vakantie zouden mogen en investeerden dan maar in een goede fiets”, zegt filiaalhouder Joris Deconinck (59) van Cool Elektro Cycles in Waregem.