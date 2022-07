Van een strandwandeling met ezels in De Haan tot kneeboarden in Hoogstraten: onze ultieme tips van deze week voor een topvakantie dicht bij huis

Dichtbij, goedkoper en niet minder te bieden dan het buitenland; ook in Vlaanderen kan je heerlijk op vakantie. Onze redactie trok het land door en bundelde een resem activiteiten waarmee je moeiteloos een vakantie lang zoet bent. Met of zonder kinderen, aan de kust of in Limburg: er is voor ieder wat wils.

De Haan: strandwandeling met ezels en Familiepark De Sierk

Onze journaliste in De Haan testte twee kidsproof activiteiten uit met zoonlief Floris (7). Als grote dierenliefhebber klonk een wandeling met ezels die laatste als muziek in de oren. Roy Vandenbussche van De Duinezel heeft vier ezeltjes die hij inzet voor verschillende wandelingen. Elke uitstap is privé per gezin of groep en telkens met twee ezels. Floris krijgt een helm op en mag plaatsnemen op zijn bijna-naamgenoot Floor. Roy gaat altijd mee op de wandelingen en vertelt onderweg over zijn ezeltjes. Floris krijgt de tip goed naar achteren te leunen wanneer Floor een steile berg af moet, en lacht zich te pletter wanneer de ezel even een inhaalmanoeuvre inzet - en hij zijn mama er achter ziet spurten. Eenmaal terug mag Floris de ezels nog borstelen. Floor blijft rustig staan, en Floris, die geniet. Zowel voor mama als voor kind een heerlijk ontspannende, niet-alledaagse uitstap.

Volledig scherm Floris amuseerde zich te pletter op de ezel. Ook voor mama was het een ontspannende wandeling. © Benny Proot

Maar ook Familiepark De Sierk bleek een schot in de roos. Reserveren is er niet nodig, en bij aankomst komt ‘Tante Lore’, de uitbaatster van het park, je met open armen tegemoet. Het Familiepark is ingericht in tientallen speelhoeken waar de kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten. Floris kan klimmen, klauteren, een kamp bouwen, fietsen op het gekste parcours dat je ooit zag of verdwijnen vanuit de woonwagen van de goochelaar via een geheime uitgang. Het voordeel aan dit Familiepark is dat je als ouder niet van de ene wachtrij naar de andere moet slenteren om aan het einde van de dag in de file te staan richting huis, maar dat je met een boek kan plaatsnemen aan één van de tafels en zelf wat kan genieten van de rust. Floris vrijwillig mee naar huis krijgen, blijkt onmogelijk.

Hoogstraten: Kneeboarden op De Mosten

Volledig scherm Kneeboarden vergt opperste concentratie, én armspieren. © Jan De Meuleneir / Photo News

In Hoogstraten trok onze reporter haar avontuurlijke zus aan de haren om in bij Goodlife Cablepark in Hoogstraten te gaan wakeboarden. Bij aankomst bleek wakeboarden voor beginners als onze journalisten nét te hoog gegrepen, en werd hen aangeraden om te gaan kneeboarden, het makkelijkere alternatief. Met een wetsuit, reddingsvest, helm en kneeboard in de aanslag laten ze zich aan de kabelbaan hangen... en snok! Met een grote kracht wordt het board vooruit getrokken, een seconde later ligt onze journaliste in het water. Bij poging nummer drie giert de adrenaline door haar lijf, en slaagt ze er zowaar in de eerste bocht te halen. Euforie! De dag afsluiten kan op het strandterras, al is de menukaart daar beperkt. Hoogstraten-centrum biedt evenwel voldoende leuke adresjes waar je de sportieve dag smaakvol kan afsluiten.

Leuven: Rode Oortjes-wandeling met stadsgids Lucie ‘The Queen’ Mertens

Volledig scherm Gids Lucie neemt je mee in haar Rode Oortjes-wandeling. © Vertommen

Al meer dan 50 jaar lang leidt Lucie (80) mensen rond in haar geboortestad Leuven, maar een doorsnee stadsgids kan je haar niet noemen. Gehuld in een speciale outfit voor haar Rode Oortjes-wandeling staat ze te popelen om onze stadsjournalist zijn geliefde Leuven op een andere manier te leren kennen: met pittige liefdesanekdotes en amoureuze histories als rode draad. “Aha, daar zijn jullie, zoals je ziet is mijn garderobe aangepast aan de wandeling. Ik kom weer ‘picobello’ voor de dag en zo hoort het ook als we het over de liefde in al haar vormen gaan hebben: inclusief mooie roos in mijn hand.” De toon is gezet. Van een tafereel in een nis in het historische stadhuis via ‘t Oëkestroike, waar je vroeger al eens jongeren jeweetwelwat zag doen, tot een zwik oude bordelen; de provinciehoofdstad van Vlaams-Brabant blijkt vol te zitten met seksverhalen. Met een portie humor en passie om u tegen te zeggen biedt Lucie een uiterst boeiende wandeling om het warm van te krijgen.

Gent: Wakeboarden for dummies

Volledig scherm Tanguy legt de techniek van het wakeboarden uit aan onze journaliste en haar kinderen. © Wannes Nimmegeers

Het was de fotograaf die een van de Gentse journalisten en haar kinderen meetrok naar Wakepark Gent in Destelbergen. De sfeer in het park is te omschrijven als ‘chill’, en hoewel het basic oogt, blijkt het er professioneel aan toe te gaan. Je kiest of je met of zonder wetsuit het water in gaat, gespt je voeten vast aan het bord, probeert je de uitleg van begeleider Tanguy in het hoofd te prenten, en laat de kabel zijn werk doen. Zoonlief Mathis heeft het na 7 minuten al onder de knie, en hoewel onze fotograaf er iets langer over deed, slaagt ook hij er snel in om recht te blijven staan. Ook de vrouwen in het gezelschap moeten niet onderdoen en staan na enkele pogingen te wakeboarden alsof ze nooit anders deden. De juiste techniek moet je even te pakken krijgen, maar je leert het snel. Achteraf zette ons viertal zich nog voor een drankje op de oever, en mede dankzij het warme weer, waanden ze zich echt op vakantie.

Dilsen-Stokkem: waterpret in Aquapark Terhills

Volledig scherm Volgens onze regiojournaliste ziet het Aquapark er toch iétsje makkelijker uit dan het echt is. Plons! © Karolien Coenen

Een waterpark van liefst 2.000 m² groot en met 64 opblaasbare obstakels gaan ontdekken? Dat moest je onze Limburgse regiojournaliste en fotografe geen twee keer vragen. Met handdoek en badpak in de aanslag trokken ze naar het nieuwe speelparadijs Aquapark in Terhills. Eens binnen weten ze niet wat eerst uit te proberen. “Vallen is hier niet pijnlijk, en ook helemaal niet zo erg. Welk gevoel je er wél van krijgt? Alsof je terug een kind bent, zorgeloos en onbevangen. Héérlijk.”

