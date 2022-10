Van een speelgoedbeurs tot een garageverkoop: 7 tweedehandsbeurzen in Waasland en Dendermonde

Roeselare Acteurs gezocht voor inspring­the­a­ter

Altijd al op het toneel willen staan? De Roeselaarse coalitie tegen burn-out zoekt enthousiastelingen die deel willen uitmaken van een inspringtheater. Ervaring is niet nodig, goesting des te meer. Wil jij meespelen in een frisse theatervorm? Op dinsdag 11 oktober wordt er vanaf 19.30 uur een infosessie georganiseerd in het Eco Café RSL Op Post langs de Brugsesteenweg 44, Roeselare. Meer info via avansa-mzw.be/projecten/burnout.

