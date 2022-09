Van een prachtige schouwburg over een oude abdij tot het Antwerpse Steen: ontdek hier 108 plekken om te bezoeken tijdens Open Monumentendag

LIMBURG

Moskee Yunus Emre in Genk

Volledig scherm De moskee Yunus Emre. © Herita vzw

In de Yunus Emre moskee kan je een kijkje gaan nemen bij de op één na grootste geloofsgemeenschap van Genk. De werking werd al in 1982 gestart door gelovigen met een Turkse achtergrond. Vandaag heeft de moskee een bruikbare oppervlakte van 1185 m2. Je vindt er ook versierde gebedsruimtes en lokalen waar ook andere socio-culturele activiteiten doorgaan. Het gebouw is vernoemd naar de bekende Turkse schrijver en filosoof Yunus Emre, die in zijn werk veel aandacht schonk aan vrede en vriendschap tussen alle volkeren. Tijdens Open Monumentendag is iedereen er dan ook welkom om de moskee te ontdekken. Je krijgt er een rondleiding en je kan er kennismaken met de geloofsgemeenschap.

Waar? Wintergroenstraat 61, Genk

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in Limburg vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

NTGent schouwburg

Volledig scherm NTGent Schouwburg © Herita vzw © All rights reserved

De Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS) is de thuisbasis van NTGent (Nederlands Toneel Gent). In het gebouw speelt het ensemble van Vlaamse en Nederlandse topacteurs eigen theaterproducties, waar ze ook ver buiten het taalgebied mee rondtoeren. Op 11 september neemt een gids je mee achter de schermen van het statige gebouw om er de magie van het theatermaken zelf te voelen. Tijdens de rondleiding ontdek je de manier waarop NTGent dit monument bespeelt en hoe de laatste restauratie de modernste theaterproducties mogelijk maakt. Duurzaamheid en inclusie staan centraal bij de producties en het gebruiken van de schouwburg. Laat je verwonderen door interessante weetjes en anekdotes. Van 10.15 tot 17.15 uur zijn er elk half uur gratis rondleidingen van 60 minuten. Reserveren is niet nodig. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelen.

Waar? Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent

Wanneer? Zondag 11 september van 10.15 tot 17.15 uur (geen rondleiding om 13.15 uur)

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de ruime regio rond Gent vind je hier.

De oude abdij in Oosteeklo (Assenede)

Volledig scherm Oude abdijgebouw in Oosteeklo © Herita vzw. All rights reserved

De abdij van Oosteeklo werd gesticht in de 13e eeuw. Vandaag is het voormalig gastenverblijf van de cisterciënzerinnenabdij nog het enige resterende gebouw van de abdij. Het zou het oudste stenen gebouw van het Meetjesland zijn. In 1988 werd het gastenverblijf verkocht en kwam het in privéhanden terecht. De eigenaar restaureerde het pand en stelde het sporadisch open voor bezoekers. Sinds 2020 organiseert vereniging de Orde van de Smoutpot er zijn vergaderingen. Het gebouw is gelegen in een historisch belangrijke en interessante omgeving, waar de zandrug met zijn Antwerpse heirweg, het kasteel Roegiers en de bunkerlinie uit de Eerste Wereldoorlog niet veraf zijn. Ter ere van Open Monumentendag worden in de oude abdij allerlei activiteiten georganiseerd. Tussen 10 en 16 uur kan je er een rondleiding volgen en vanaf 10 uur wordt door de Orde van de Smoutpot varkensvet gesmolten en het streekproduct ‘kaantjesworst’ gemaakt. Bezoekers zijn ook heel de dag welkom om te wandelen langs de varkensommegang of de pandgang rond het abdijgebouw.

Waar? Kloostakkerstraat 2B, 9968 Oosteeklo (Assenede)

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 17 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in Deinze en het Meetjesland vind je hier.

Stedelijk museum (SteM) in Sint-Niklaas

Volledig scherm STeM Sint-Niklaas - tentoonstelling ‘Recht door Zee. Navigeren van 1500 tot vandaag’ © SteM

Op 11 september krijg je nog een laatste kans om een bezoekje te brengen aan de tentoonstelling ‘Recht door Zee. Navigeren van 1500 tot vandaag’ in het stedelijk museum (SteM). Op de expo ontdek je de technologische geschiedenis van navigatie-instrumenten en het verband tussen tijd en plaats op zee. Via unieke voorwerpen ontstaat een gevarieerd en interactief expositieprogramma rond de belangrijkste onderwerpen en schakelmomenten van koersbepaling op zee. Ook voor kinderen is het een leuke tentoonstelling, zij kunnen op zoektocht met de schattenkaart van kapitein Tuizentfloot. Na afloop van je bezoek kan je iets drinken in het Kraaiennest of kennismaken met het pas gerestaureerde Huis Janssens.

Waar? STeM Sint-Niklaas, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in Dendermonde en het Waasland vind je hier.

Protestants museum in Horebeke

Volledig scherm © Protestants Museum 'de Geuzenhoek'

Het protestants museum in Horebeke vertelt boeiende verhalen over de geschiedenis van de Geuzenhoek, de protestantse enclave in Horebeke. Het is ondergebracht in de oude protestantse lagere school van het dorp. In het museum word je ondergedompeld in de eeuwenlange tradities van de lokale protestantse gemeenschap, die teruggaan tot 1550. Op elf september kan je in het museum ook de tijdelijke tentoonstelling ‘De Protestantse Lagere School (1815-1982)’ bezoeken. Hier ontdek je de boeiende en grotendeels vergeten geschiedenis van de protestantse lagere school in de Geuzenhoek. Je maakt er kennis met het gebouw, de leerlingen, de onderwijzers en de leerstof. Als kers op de taart zijn er persoonlijke getuigenissen van oud-leerlingen van de school.

Waar? Abraham Hansstraat 3, 9667 Horebeke

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Abdijsite Ter Doest in Lissewege

Volledig scherm Hof ter Doest © Provincie West-Vlaanderen

Vier eeuwen na datum komt de historische abdijsite Ter Doest terug tot leven. De recente herontdekking van de ondergrondse sporen van de uitgestrekte middeleeuwse abdij worden aan het grote publiek voorgesteld, met een vol programma in Ter Doest en Lissewege. Luister naar de archeologen, bekijk het unieke houten gebinte van de middeleeuwse schuur vanop 10 meter hoogte, doe op eigen houtje de erfgoedwandeling of volg enkele activiteiten mee: een abdij-doolhof, dronevluchten, rondleidingen, Ter Doest kindertattoos, en nog veel meer. Ook Monumentwacht zal aanwezig zijn met demonstraties en activiteiten.

Waar? Hof Ter Doest en Lissewege Dorp

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 17 uur

Meer info en het volledige programma vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de ruime regio rond Brugge vind je hier.

White Residence in Nieuwpoort

Volledig scherm White Residence, vakantieverblijf in Nieuwpoort © Bart Boterman

De White Residence, het kroonjuweel van Nieuwpoort-Bad, kent een bewogen geschiedenis. Vanaf 1924 was dit het meest prestigieuze hotel van Nieuwpoort-Bad, tijdens WOII deed het dienst als krijgshospitaal en vanaf de jaren ’60 was het monument een vakantieresidentie. Doorheen de jaren raakte het gebouw in verval. Nu wordt de iconische residente omgetoverd in een luxeflatgebouw genaamd ‘The Grand’. Op Open Monumentendag opent de White Residence voor de laatste keer z’n deuren. Tijdens je bezoek kan je de imposante, historische inkomhal en de trappenhal op de eerste verdieping bewonderen.

Waar? Albert I Laan 112, Nieuwpoort

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 16 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de West- en Middenkust vind je hier.

Bataviawijk in Roeselare

Volledig scherm Een foto uit de oude doos van de Bataviawijk in Roeselare, de eerste tuinwijk in België. © Stadsarchief Roeselare -Collectie Johan Delbecke

Op 11 september kan je samen met de bewoners — weliswaar uitgesteld — het 100-jarige bestaan van de authentieke tuinwijk vieren. In de namiddag kan je vanaf 14 uur met kaart in de hand een wandeling doorheen de wijk maken, opgeluisterd met muziek, theater, kunst en een expo in één van de mooie woningen. Voor de kinderen is er tijdens de wandeling een heuse zoektocht. Na de wandeling kan je op het pleintje in de Batavialaan genieten van een hapje, drankje en muziek in een Roaring Twenties-sfeer. Vanaf 18 uur word je getrakteerd op dansinitiatie en een optreden van de Cherry Dots.

Waar? Batavialaan, Roeselare

Wanneer? Zondag 11 september van 14 tot 22 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de Mandelstreek vind je hier.

Kazerne wordt deelfabriek in Kortrijk

Volledig scherm Preview van de nieuwe Deelfabriek. © Henk Deleu

Het utilitaire gebouw werd gebouwd in 1940 naar een ontwerp van W. Dutoit, P.A. Pauwels en W. Van Spranghe. De brandweer van Kortrijk vertoefde jaren in deze site. De oude kazerne wordt nu verbouwd tot een nieuwe Deelfabriek, een sterk uitgebreide versie van de Deelfabriek die nu nog in de Damastweverstraat op de Venning actief is. De restauratie van de beschermde gevel is bijna afgerond. Er zal sterk worden ingezet op ontmoetingen tussen verschillende gebruikers en de buurt. Een site waar delen, ruilen en herstellen gestimuleerd wordt en waar verschillende burgerinitiatieven elkaar vinden en versterken. De site is nog niet helemaal af en dus niet volledig toegankelijk, maar je maar je krijgt een idee van de inrichting en hoe het er in de nabije toekomst zal gaan uitzien.

Waar? Rijkswachtstraat 3, 8500 Kortrijk

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de Leiestreek en de Westhoek vind je hier.

ANTWERPEN

Het Steen in Antwerpen

Volledig scherm Het Steen is een van de meest iconische gebouwen van Antwerpen. © Lucid

Behoeft het nog enige inleiding? Het Steen is het oudste nog bestaande gebouw van Antwerpen. Het deed door de eeuwen heen dienst als poortgebouw van de stadsburcht, een gevangenis en als museum. Momenteel is Het Steen een onthaalcentrum voor toeristen. De afgelopen jaren werd de voormalige burcht verbouwd en over die renovatiewerken heeft elke inwoner van de Koekenstad wel een mening. Tijdens Open Monumentendag kan je het beleefparcours ‘The Antwerp Story’ bezoeken van 10 tot 18 uur. Bij grote interesse moet je mogelijk even wachten.

Waar? Steenplein 1, 2000 Antwerpen

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de ruime regio rond Antwerpen vind je hier.

Casino van Gompel in Mol

Volledig scherm Casino Van Gompel © Erfgoedbank Mol

Het thema van deze Open Monumentendag is ‘duurzaamheid’ en daarom kan het Casino van Gompel in Mol ook niet ontbreken in dit lijstje. Tijdens de restauratie van dit statige gebouw, die momenteel volop aan de gang is, wordt maximaal ingezet op reparatie. Daarbij wordt hoofdzakelijk gewerkt met herbruikbare en hergebruikte materialen en moderne technieken worden beperkt waar dat mogelijk is. Tijdens Open Monumentendag vertrekt elk half uur een thematische rondleiding door het monumentale Casino. Per rondleiding kunnen maximaal acht personen deelnemen. Je kan je gratis inschrijven via info@casinovangompel.be. Vermeld zeker het aantal deelnemers en het gewenste tijdslot.

Waar? Owenslei 6, 2400 Mol

Wanneer? Zondag 11 september van 11 tot 17 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de Kempen vind je hier.

Aartsbisschoppelijk Paleis in Mechelen

Volledig scherm Het Aartsbisschoppelijk Paleis in Mechelen. © David Legreve

Liefhebbers van neoclassicistische architectuur kunnen hun hart ophalen, want het Aartsbisschoppelijk Paleis in Mechelen opent tijdens Open Monumentendag de deuren. Hoewel de aartsbisschop al sinds 1596 op deze plaats verblijft, dateert het huidige aanzicht van de periode rond de Belgische onafhankelijkheid. Ook en vooral het interieur werd in deze tijd vernieuwd en bleef sindsdien vrijwel onaangeroerd. Daardoor is het Aartsbisschoppelijk Paleis essentieel voor de nationale architectuurgeschiedenis. Momenteel wordt het gebouw hersteld. Onder meer de buitenluiken worden daarbij teruggeplaatst. Op Open Monumentendag zijn er doorlopend gidsen aanwezig in het Aartsbisschoppelijk Paleis om jou een rondleiding te geven doorheen het gebouw.

Waar? Wollemarkt 15, 2800 Mechelen

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de ruime regio rond Mechelen vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Donjon Ter Heyden in Rotselaar

Volledig scherm Donjon Ter Heyden. © Herita vzw

In Rotselaar beleef je dan weer een leuke familiedag aan Donjon Ter Heyden, een 14de-eeuwse woontoren. Je kan er de toren bezoeken met een gids of zelf op ontdekking gaan. Er staat ook heel wat randanimatie op het programma. Zo zorgt de Streetband Sint-Cecilia uit Wezemaal voor sfeer en kan je proeven van verschillende volksspelen. Voor de kinderen is er een grimestand en staan er panelen om coole foto’s bij te maken. Op de binnenkoer van Donjon Ter Heyden kan je genieten van een hapje en een drankje, terwijl brouwerij Tuerelure uit Rillaar alles vertelt over hun biertjes. Tot slot staan er ook enkele duurzame standjes van bijvoorbeeld Noisettes Design en Design Atelier Sas.

Waar? Torenhoflaan 67, Rotselaar

Wanneer? Zondag 11 september van 12 tot 18.30 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in de ruime regio rond Leuven en het Hageland vind je hier.

Viskwekerij in Linkebeek

Volledig scherm De viskwekerij van Linkebeek. © Herita vzw

Op een domein van 8 hectare in Linkebeek wordt dan weer vis gekweekt. Dat gebeurt in maar liefst 26 vijvers. De viskwekerij wordt beheerd door het Vlaams Gewest, niet om de vissen op te eten, maar wel om ze te bestuderen en om bedreigde soorten te beschermen. Met de kwekerij wil men de soorten opnieuw introduceren in de natuur. Het is een uniek en onverwacht stukje erfgoed dat niet al te vaak te bezichtigen is. Voor de gelegenheid neemt Johan Auwerx, de coördinator van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, je mee naar de viskwekerij, om daar nog meer te weten te komen over de werking. Wie mee op pad wil gaan, moet zich wel op voorhand inschrijven door een mailtje te sturen naar johan.auwerx@inbo.be.

Waar? Dwersbosstraat 28, Linkebeek

Wanneer? Zondag 11 september van 11 tot 14 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in Brussel en de Rand vind je hier.

Museumtuin in Gaasbeek

Volledig scherm De Museumtuin aan het kasteel van Gaasbeek. © Eddy Vangroenderbeek

In de schaduw van het impressionante kasteel van Gaasbeek ligt de prachtige Museumtuin. Speciaal voor Open Monumentendag gooien ze daar de poorten open voor jong en oud tijdens de ‘Dag van de Museumtuin’. Iedereen is er voor de gelegenheid gratis welkom om op ontdekkingstocht te gaan. De tuin is, zoals de naam al zegt, een echt museum, en dus is er van alles te beleven. De hele dag door kan je rondleidingen volgen tussen de planten of proeven van de verschillende fruitsoorten. Kinderen kunnen er dan weer deelnemen aan een zoektocht op hun maat. En wie het graag wat rustiger aan doet, kan gewoon komen genieten van de natuurpracht. Dat laatste kan zelfs met een drankje erbij.

Waar? Kasteelstraat 40, Gaasbeek

Wanneer? Zondag 11 september van 10 tot 17 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips voor Open Monumentendag in het Pajottenland vind je hier.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.