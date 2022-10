Van een griezeltocht tot halloweenknutselen: deze 10 activiteiten in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen jagen je de stuipen op het lijf

meerhout Biblio­theek stelt deuren eerste keer open voor telewer­kers: “Zo hoeven ze thuis de verwarming niet op te zetten”

Thuiswerkers konden donderdag een eerste keer in de vergaderzaal van de bibliotheek in Meerhout terecht om er te telewerken. Zo ervaren ze niet enkel minder afleiding, maar besparen ze ook op hun verwarmings- en energiekosten. “Bij die besparing hadden we eigenlijk nog niet stilgestaan, maar dat is natuurlijk mooi meegenomen”, glimlachen Nick Helsen en Sam Daemen, die het proefproject op de eerste dag kwamen uitproberen.

