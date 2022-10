Van een cursus kalligrafie tot djembé leren spelen: ontdek hier 85 leuke herfstworkshops in heel Vlaanderen

De herfst is in het land en de dagen worden korter, maar dat wil niet zeggen dat je thuis in de zetel moet blijven hangen. Zowat overal in Vlaanderen worden deze herfst toffe workshops georganiseerd voor jong en oud. Van een herfststukje maken over een cursus pottenbakken tot leren handweven: hier leer je de komende maanden echt nog iets bij.

OOST-VLAANDEREN

Gent: Leer handweven

In Gent kan je eind oktober leren handweven van iemand die zelf dagelijks bezig is met het vak. Textielontwerpster Valerie Tjantele dompelt je in twee dagen helemaal onder in de basis van het weven op een klein hevelrietgetouw. Tijdens de lessen doorloop je alle verschillende stappen die nodig zijn om het touw weefklaar te maken. Je experimenteert met verschillende inslagtechnieken en garens en leert hoe je jouw weefsel helemaal kan afmaken.

Waar? Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent

Wanneer? Zaterdag 22 oktober en 5 november van 10 tot 16 uur.

Prijs? 180 euro

Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in de ruime regio rond Gent vind je hier.

Deinze: Leer djembé spelen

De djembé is een trommel afkomstig uit West-Afrika met een heel eigen geluid en karakter. Tijdens de workshop maak je kennis met het instrument en leer je samen met de groep een lied spelen. Je hebt geen muzikale ervaring nodig, enkel een flinke dosis enthousiasme. “Het is bewezen: djembé spelen kan leiden tot een acute uitbarsting van geluk, plezier, energie en creativiteit”, klinkt het bij organisatie ‘Ferm’.

Waar? T Hoveke, Meerskant 3, 9800 Meigem (Deinze)

Wanneer? Dinsdag 18 oktober en woensdag 26 oktober van 19.30 tot 21 uur

Prijs? 7 euro voor leden van Ferm, 10 euro voor niet-leden

Inschrijven kan via fermzeveren@gmail.com. Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in Deinze en het Meetjesland vind je hier.

Lede: Bloemschikken

Ben jij creatief aangelegd en op zoek naar een leuke herfstactiviteit? Dan is de najaarsworkshop bloemschikken van Gezinsbond Lede misschien wel iets voor jou. Onder begeleiding ga je aan de slag met het leukste tuinmateriaal om mooie bloemstukjes te maken. Dat mag in het thema van de herfst, maar dat mag ook iets helemaal anders zijn. Wil jij graag deelnemen? Schrijf je dan vlug in door een mailtje te sturen naar onderstaand adres.

Waar? De Bron (Kerkevijverstraat 19a) in Lede

Wanneer? Woensdag 19 oktober van 20 tot 22 uur

Contact? E-mail: vdemarcia@gmail.com of tel. 0473/29.38.72

Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen vind je hier.

Dendermonde: Female Power Oorbellen maken

Hou je van juwelen en ben je graag creatief bezig? Dan is deze workshop zeker iets voor jou. Samen met Katrien van Atelier C maak je zelf female power oorbellen. Zo maak je oorbellen in de vorm van vrouwelijke silhouetten, borsten en alles wat je zelf mooi vindt aan een vrouwenlichaam. Je leert bovendien allerlei kleitechnieken en kleisoorten kennen. Er wordt een hapje en een drankje voorzien.

Waar? Atelier Chaussée de Gand (Gentsesteenweg 18) in Dendermonde

Wanneer? Donderdag 17 november van 19 tot 22 uur

Contact? E-mail: o-vl@rebelle-vzw.be

Voor inschrijvingen kan je hier terecht. Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in de regio rond Dendermonde en het Waasland vind je hier.

ANTWERPEN

Antwerpen: Wijnen en schilderen

Een goed glas wijn, wat borrelhapjes en leuk gezelschap. Meer heb je vaak niet nodig om tot de meest creatieve inzichten te komen. Tijdens deze workshop ‘wine & paint’ leer je schilderen en leg je leuke contacten. Er wordt gewerkt rond de thema’s ‘bloemen’ en ‘mandala’s’, maar je mag ook iets anders schilderen. Geniet mee van een inspirerende babbel- en schilderavond.

Waar? De Groene Stadshut, Bredestraat 44, 2000 Antwerpen

Wanneer? Vrijdag 4 november 2022 van 19.30 tot 22.30 uur

Prijs? 40 euro

Meer info en inschrijven via deze link.

Meer herfstige workshops in de ruime regio rond Antwerpen vind je hier.

Rijmenam: Maak zelf een herfststukje

Bloemstukken brengen een hoop gezelligheid in huis en ze fleuren de graven van onze naasten op. Nu Allerheiligen er zit aan te komen kan je naar de bloemenwinkel gaan en een chrysant kopen. Maar je kan ook zelf een grafstukje maken. Tijdens deze workshop leer je hoe je dat het beste doet. De onderbouw van het stuk is vrij klassiek met dikke rozen en calla’s en een grote chrysant of dahlia. Het stuk krijgt een moderne toets door de hoekjes van staalgras die een fris en speels doorkijkeffect geven. Sierappeltjes zorgen voor nog meer herfstsfeer. Of je nu een bloemstuk wil maken voor op het graf van diegene die je mist of gewoon voor bij je thuis, na deze workshop neem je een mooi herfststukje mee naar huis.

Waar? Pastorij Rijmenam (achter de kerk), St-Maartensberg, 2820 Rijmenam (Bonheiden)

Wanneer? Woensdag 26 oktober, woensdag 9 november en woensdag 7 december 2022

Prijs? 8 euro (materiaal niet inbegrepen)

Inschrijven kan ten laatste op dinsdag 18 oktober 2022 via fleur.lingua@skynet.be of op het nummer 0473/25.13.75.

Meer herfstige workshops in de regio rond Mechelen vind je hier.

Geel: Bridge voor beginners

Wat dacht je van een nieuwe hobby, waarbij je je geheugen traint? In Geel organiseert vzw Kreatief een lessenreeks om jou de basis van het kaartspel ‘Bridge’ aan te leren. Daarna kan je jezelf aansluiten bij een club in de buurt. Er zijn er namelijk genoeg.

Waar? Klein Veldekens Astor, Groenhuis 55, 2440 Geel

Wanneer? Zeven lessen vanaf maandag 7 november om 14 uur

Prijs? 25 euro

Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in de Kempen vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Keerbergen: Basiscursus fotografie

In Keerbergen kan je terecht om betere foto’s te leren maken met je fototoestel, of je nu met verwisselbare lenzen werkt of niet. Je volgt er een vierdelige cursus om je eigen toestel beter te leren kennen. Er komen heel wat praktische basistechnieken aan bod zodat je de theorie meteen in de praktijk kan omzetten. Bovendien leer je niet alleen van lesgever Dan Verbruggen, maar ook van de andere deelnemers, want ook de resultaten worden besproken. Je krijgt een aantal eenvoudige opdrachten en kijkt naar het werk van professionele fotografen om uiteindelijk ook samen op stap te gaan om foto’s te maken. Het enige wat je nodig hebt, is een fototoestel, opgeladen batterijen, een leeg geheugenkaartje en veel zin om bij te leren.

Waar? Haachtsebaan 54, Keerbergen

Wanneer? Donderdag 3 en dinsdag 15 november, donderdag 1 en donderdag 15 december. Telkens van 19.30 tot 22 uur

Prijs? 80 euro (inschrijven verplicht)

Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in Leuven en het Hageland vind je hier.

Galmaarden: Kalligrafie

Ten slotte hebben ze in Galmaarden nog een workshop in de aanbieding waar je geen voorkennis voor nodig hebt, maar wel heel veel geduld. Bij GC Baljuwhuis organiseren ze een vijfdelige cursus kalligrafie. Dat is de kunst van het mooi en sierlijk schrijven. Sara Luyckfasseel leert je er de kneepjes van het vak. Na een aantal sessies kan je moeiteloos schrijven met sierlijke letters dankzij de copperplate-techniek, ideaal voor kaartjes of korte tekstjes. Zo maak je met de kerstdagen in het vooruitzicht meteen indruk op kennissen, vrienden en familie. Tijdens de workshop leer je vanaf nul om mooie lettervariaties en krullen neer te pennen, ideaal dus voor beginners.

Waar? Kammeersweg 2, Galmaarden

Wanneer? Donderdag 17 en 24 november en 1, 8 en 15 december. Telkens van 9.30 tot 12 uur

Prijs? 50 euro (inschrijven verplicht)

Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in Brussel, de Rand en het Pajottenland vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Oostende: Basiscursus pottenbakken

Laat je drie dagen lang onderdompelen in de magie van het pottenbakken. Je begint telkens om 9.30 en sluit af rond 16.30 uur. Zo heb je voldoende tijd om de basistechnieken in de vingers te krijgen: centreren, optrekken, afdraaien. De kneepjes van het vak krijg je aangeleerd in een keine groep door een ervaren pottenbakster. Voor de lessenreeks betaal je 350 euro.

Waar? James Ensorgalerij 30, 8400 Oostende

Wanneer? Van donderdag 20 oktober om 09:30 uur tot zaterdag 22 oktober om 16:30 uur

Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in de regio rond Brugge en aan de kust vind je hier.

Roeselare: Circulair zeepmaken

Tijdens de workshop leer je de zeep maken via de koude methode (door vetten te laten reageren op natriumhydroxide) en gebruik je ingrediënten zoals koffiegruis en bierdraf. Deze kan je hergebruiken om een zalige scrub van te maken. Layla Cornelissen van Zeepzot toont je stap voor stap hoe dat aanpakt. De workshop kost 50 euro. Achteraf krijg je vier stukken vegan en natuurlijke zeep met lokale ingrediënten uit Roeselare en een receptenbundel.

Waar? Brugsesteenweg 44, Roeselare

Wanneer? Donderdag 20 oktober van 19:30 tot 21:30 uur

Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in het zuiden van West-Vlaanderen vind je hier.

LIMBURG

Peer: Thee-workshop

In de herfst zijn warme dranken een echte zaligheid. Ook thee is in dit seizoen een populaire drankje. Ben jij een echte theefan? Dan is de thee-workshop in Peer misschien wel iets voor jou. Als theesommelier neemt Stef Bosmans je mee op interactieve ontdekkingsreis in de wereld van thee. Je krijgt niet enkel de kans om verschillende soorten thee te proeven en ruiken maar ook om je eigen potje thee samen te stellen voor thuis.

Waar? Fietscafé Esmeralda (Steenweg Wijchmaal 66) in Peer

Wanneer? Zaterdag 22 oktober van 16 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer herfstige workshops in Limburg vind je hier.

