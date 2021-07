Van de ene dag op de andere werd Rob (42) slechthorend: “Een bril vinden mensen heel normaal, rond een hoorapparaat heerst er een groot taboe”

BreeHet leek een banale viriele infectie of zelfs gewoon een katertje, maar toen Rob Beenders (42) uit Bree vervolgens een klein looptochtje ging maken, was er duidelijk veel meer aan de hand. Van het ene moment op het andere was hij slechthorend en daardoor werd zijn leven omgegooid. Vijf jaar later schrijft hij een boek over zijn leven als slechthorende en het taboe dat er nog steeds rond bestaat. “Gehoorproblemen worden nog altijd gekoppeld aan ouderdom”, legt hij uit.