“Van de beloofde veranderingen hebben we nog niet veel gemerkt”: ondanks beloftes minister Peeters zitten na kerstvakantie nog steeds heel wat leerlingen uit buitengewoon onderwijs uren op de bus

Koksijde/De Panne Belasting­ont­dui­kers betrapt tijdens controles: ze mogen onmiddel­lijk hun bankkaart bovenhalen

De politie Westkust en de Vlaamse Belastingdienst sloegen maandag de handen in elkaar voor gezamenlijke controleacties, die plaatsvonden aan Ten Bogaerde in Koksijde en de De Pannelaan in Adinkerke. Er werd 2.453 euro aan onbetaalde verkeersbelastingen geïnd.

18:49