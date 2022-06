Van Bjornies tot Het Boerenijsje: ontdek hier 6 salons met topijs in de regio Antwerpen

Kontich: Bjornies

Bij Bjornies zijn ze nu bezig aan hun tweede zomerseizoen. Uitbater Björn Boudin richtte de zaak op in april 2021 en werkte alle recepten helemaal zelf uit. Je kan hier dan ook rekenen op artisanaal Italiaans ijs van topkwaliteit. Elke dag maakt Björn zijn ijs met verse ingrediënten en echt fruit. Die draait hij door een authentieke ijsmachine die 40 jaar oud is. Hierdoor zit er minder lucht in het ijs, waardoor dat voller is van smaak. Bij Bjornies vind je een uitgebreid aanbod met naast de klassiekers ook een aantal specialere smaken, zoals frangipanne en oma’s appeltaart. Bovendien heeft Bjornies ook enkele lactosevrije en vegan smaken in de toog liggen en ook voor je trouwe viervoeter is er een speciaal hondenijsje. Samen met je viervoeter naar het ijssalon? Dan is Bjornies een uitstekende keuze.