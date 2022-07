VAKANTIETIPS VOOR DE THUISBLIJVERS. Peddelen op de Kleine Nete met overnachting op glampingterrein Ark van Noë: “Da’s hier precies de Efteling”

Bever Gemeente vraagt geen glas naast volle glasbollen te zetten

In Bever puilen de glasbollen de laatste dagen uit. Sommige mensen zetten hun glas daarom naast de containers, maar dat is niet de bedoeling. Daarom doet het gemeentebestuur een warme oproep om je glas naar een andere glasbol te brengen of om het weer even mee naar huis te nemen.

25 juli