Vader en zoontje ontkomen bij brand, dankzij rookmelder: “Veel langer mocht dit niet geduurd hebben”

Elektrische oorzaak?

“Via de noodcentrale was een melding binnengelopen over een smeulende matras in een slaapkamer maar toen we hier arriveerden, zagen we veel rook en beseften we dat er meer aan de hand was”, zegt Callens. “Het duurde een kwartiertje voor we de brand volledig onder controle hadden. Het vuur ontstond op de bovenverdieping, in de slaapkamer van de bewoner. Zekerheid is er niet maar mogelijk is het vuur ontstaan aan één van de spullen die aan het opladen waren in die kamer.” (lees verder onder de foto)