Vader en dochter mogen Club Exo niet binnen en gaan door het lint: drie agenten gewond

Het evenement bij Club Exo was op uitnodiging en bezoekers mochten enkel binnen als ze ook een Covid Safe Ticket konden voorleggen. Zaterdagnacht boden een man en zijn 25-jarige dochter zich rond 4.30 uur aan om mee te feesten. Omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden, werd hen echter de toegang geweigerd. De vader en dochter begonnen daarop amok te maken. Ze stelden zich erg agressief op tegenover de portiers waarop de politie in versterking werd gevraagd.

Nachtje in de cel

De dochter ging bij aankomst van de politie volledig door het lint. Ze sloeg een agente in het gezicht. De vrouw is hierdoor drie dagen arbeidsongeschikt. Tijdens de daaropvolgende schermutseling raakten nog eens twee agenten gewond. Vader en dochter werden uiteindelijk gearresteerd en meegenomen. De vader mocht na verhoor beschikken. Zijn dochter, een 25-jarige vrouw uit Antwerpen, moest de nacht doorbrengen in de cel. Zij werd de volgende dag vrijgelaten en zal in snelrecht gedagvaard worden.