Urban explorer dringt verlaten Mechels ziekenhuis binnen, Nina (4) hele dag opgesloten in schoolbus en binnenkijken in een écht kasteel: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. Aan de Ark van Noë in Lichtaart (Kasterlee) werd zondag de Pompoenregatta georganiseerd. 65 deelnemende ploegen – volledig verkleed – kajakten in grote uitgeholde pompoenen van honderden kilo’s. Ook naast het water viel er heel wat te beleven. “Zo kon je je amuseren bij tal van kinderactiviteiten, was er livemuziek en waren er pompoentafereeltjes te bezichtigen.” Paul Boonen, voorzitter van het Pompoengenootschap Kasterlee, is een tevreden man. “De supporters stonden overal drie à vier rijen dik. We zien ons evenement elk jaar groeien qua bekendheid.”

Volledig scherm Graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde, heer van het sprookjesachtige Kasteel van Bornem. © David Legreve

2. Meer dan een halve eeuw al mag hij zich de veertiende Graaf van Bornem noemen — net een mondje minder vol dan zijn volledige naam: Graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde (82). Als u nu onder de indruk bent, dan begrijpen we dat. Maar dan heeft u zijn sprookjesachtige kasteel met bijhorend natuurdomein aan de Oude Schelde nog niet gezien. “Bezoekers romantiseren het leven op een kasteeldomein”, knikt de Graaf. “Maar hier wordt elke dag hard gewerkt om het financiële plaatje te doen kloppen.”

Volledig scherm De feiten gebeurden op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden © BELGA

3. Een 51-jarige supporter van Club Brugge ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis na een aanrijding zaterdagavond op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. De man liep tien gebroken ribben, een gebroken borstbeen en een klaplong op. “Hij is door het oog van de naald gekropen”, beseffen ze bij de supportersfederatie. Zijn zoon zag alles gebeuren en is in shock. Volgens het parket ging het niet om een opzettelijke aanrijding en werd de bestuurder eerst zélf agressief benaderd door een groep - wellicht Clubsupporters.

Volledig scherm Door de verklaringen van spijtoptant Dirk Trioen werd 'de Bende van de Miljardair' opgerold. © Proot/Getty Images

4. Aziatische, Latijns-Amerikaanse en Oost-Europese jongedames, met valse beloftes naar ons land gelokt en in de prostitutie gedwongen. Internationale vrouwenhandel was in de jaren ’80 en ’90 de nieuwste soort misdaad in België. Eén bende zwaaide in die jaren de plak: die van ‘de Miljardair’. Met aan het hoofd drie criminelen die voor niets terugdeinsden én ongestoord hun gang konden gaan. Tot een van hun luitenanten besloot om uit de biecht te klappen.

Volledig scherm Nina kan alweer lachen na haar hachelijke avontuur op de schoolbus. Mama Evy en papa Bjorn zijn vooral opgelucht dat alles goed is afgelopen. © Foto Vandewalle

5. Kleine Nina (4) uit Alveringem bracht een schooldag lang noodgedwongen door op de bus. “Niemand had ons meisje gezien en ook op school vonden ze het niet vreemd dat Nina niet in de klas zat. Gelukkig heeft ze er niets aan overgehouden en daarom dienen we geen klacht in”, reageert mama Evy Vandewalle (34). Alveringems burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V) neemt het voorval bijzonder ernstig.

Volledig scherm Gwenny, Koen en de kinderen Ilano en Marilou samen met James Cooke die Extreme Makeover Vlaanderen presenteert. © Thomas Geuens

6. “We voelden ons langzaam wegglijden en vonden zelfs in ons huis geen rust meer.” Het minste zonnestraaltje betekent voor de 6-jarige Ilano uit De Panne de hel. Door zijn aandoening maakt de knaap tot 5.000 keer meer kans op kanker. Toch grijpt het gezin van Ilano het leven met beide handen. Dit weekend was hun verhaal te zien in het Play4-programma Extreme Makeover Vlaanderen. “Ik stond op mijn benen te trillen toen James ineens voor onze deur stond ”, zegt mama Gwenny.

Volledig scherm Urban explorer Siaz in verlaten Mechels ziekenhuis. © YouTube

7. Een nieuwe video op YouTube toont hoe urban explorer en vlogger Siaz (21) het verlaten ziekenhuis op de Zwartzustersvest in Mechelen tot twee keer toe betreden heeft en er op verkenning is gegaan. De video werd ondertussen al bijna 6.000 keer bekeken. Eigenaar van het gebouw, Zorgbedrijf Rivierenland, heeft de politie ingelicht.

Volledig scherm © De Freine/Bollen

8. Halloween staat voor de deur en dus komen de monsters en geesten weer tot leven. Heb jij al een idee hoe je de griezeligste dag van het jaar gaat vieren? Wij maken je wegwijs in het ruime aanbod met maar liefst 105 angstaanjagende (maar ook leuke) activiteiten in heel Vlaanderen. Van een spokentocht in Mol tot een Halloweenparty in Waregem: hier bibber jij dit jaar uit je vel.

